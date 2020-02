House of Marley Redemption ANC, auricolari TWS ecologici per sfidare AirPods Pro

(Image credit: House of Marley)

Gli auricolari true wireless con cancellazione del rumore sono diventati sempre più popolari, da quando sono stati presentati modelli come gli AirPods Pro e Sony WF-1000XM3, ma gli House of Marley Redemption ANC potrebbe i primi in versione ecologica.

Presentati per commemorare il settantacinquesimo compleanno di Bob Marley, i nuovi auricolari true wireless sono realizzati in bambù, il composito siliconico ti questa azienda, segatura e fibre di plastica riciclata..

Nonostante arrivino con la cancellazione attiva del rumore, questi auricolari Bluetooth non sono costosi come i loro simili. Dovrebbero costare infatti circa 180 euro, per quanto i prezzi globali debbano ancora essere confermati.

Per fare un confronto, le AirPods Pro costano 279 euro mentre le Sony WF-1000XM3 hanno un prezzo di 250 euro (prezzi ufficiali al momento della presentazione).

(Image credit: House of Marley)

Buono per il pianeta (e per il vostro portafoglio)

L’autonomia dei nuovi auricolari true wireless è di cinque ore per gli auricolari stessi, con altre 15 ore fornite dalla custodia di ricarica, per un totale di 20 ore. Sono circa cinque ore in meno rispetto agli AirPods Pro, sebbene sia possibile arrivare alle 28 ore se si disattiva la cancellazione attiva del rumore.

I controlli touch degli auricolari consentono di controllare la riproduzione della musica, rispondere alle chiamate e regolare il livello di cancellazione del rumore.

Se si desidera disattivare rapidamente la cancellazione del rumore, un triplo tocco sugli auricolari attiverà la Modalità ambiente, che dovrebbe consentire di ascoltare l'ambiente circostante; utile se attraversate una strada trafficata o se ordinate un caffè.

Il Bluetooth 5.0 dovrebbe garantire una connessione wireless stabile, mentre la certificazione IPX4 dovrebbe essere adatta per le sessioni di allenamento (è sconsigliato indossarli sotto la doccia).

House of Marley non ha rivelato molto in termini di specifiche audio, ma afferma che gli auricolari forniscono "bassi più profondi, più incisivi, con una sensazione calda, ricca e naturale" - probabilmente confrontando questo nuovo modello con i precedenti Liberate Air.

Dovremo provarli per scoprire se i nuovi auricolari wireless migliorano rispetto al modello precedente, ma nel frattempo, se state cercando un paio di alternative che non distruggeranno il pianeta (o il saldo della vostra banca), gli ANC Redemption potrebbero fare al caso vostro.