Honor Pad 8 arriva in Italia (ed è già scontato su Amazon)

Honor ha presentato Honor Pad 8, l'ultimo arrivato tra i tablet proposti dall'azienda. Honor Pad 8 è dotato di molte funzioni smart e un design premium ed elegante, che lo rendono perfetto per l'intrattenimento, la scuola e il lavoro.

Grazie al corpo leggero in lega di alluminio, un peso di soli 520g e uno spessore di 6,9mm è perfetto per essere portato ovunque e può essere agevolmente tenuto con una sola mano.

É dotato di un display Honor FullView di ultima generazione da 12" estremamente nitido, con un rapporto schermo/corpo dell'87% e una risoluzione di 2000x1200 per portare l'intrattenimento su un livello superiore.

(Si apre in una nuova scheda) Honor Pad 8 a 329€ (Si apre in una nuova scheda) Caratterizzato da una raffinata finitura smerigliata di qualità superiore e ispirato ai colori del cielo all’alba, Honor Pad 8 è disponibile nel classico colore Blue Hour a partire da 329€ (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda)per la versione da 4+128GB. Acquistandolo su Amazon potrete risparmiare 30€ applicando il coupon! (Si apre in una nuova scheda)

Integra 8 altoparlanti a Grande Cavità con tecnologia di ottimizzazione del suono Honor Histen e supporto DTS:X Ultra, per un'esperienza audiovisiva immersiva ed effetti più potenti, bilanciati e coinvolgenti.

Honor Pad 8 garantisce un’estesa riproduzione multimediale e prestazioni migliorate. Grazie al potente chipset octa-core Qualcomm Snapdragon 680 ad alte prestazioni, gli utenti possono eseguire contemporaneamente più applicazioni in modo fluido, godendo di un'esperienza di gioco, di lavoro o di studio migliore e senza interruzioni.

Honor Pad 8 è dotato dell'ultima interfaccia utente HONOR Magic UI 6.1 basata su Android 12, che offre una serie di funzioni migliorate e personalizzate. Inoltre, Honor Pad 8 è dotato di una batteria da 7.250 mAh che dura tutto il giorno. Supporta fino a 14 ore di riproduzione video offline in locale o 10 ore di apprendimento online, perfetto per chi ha bisogno di una potente batteria per alimentare la propria giornata.