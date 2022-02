Hogwarts Legacy potrebbe uscire a settembre

Hogwarts Legacy non ha ancora una data di uscita ufficiale, sappiamo solo che uscirà entro il 2022. Secondo le ultime notizie, Warner Bros Games e la casa di sviluppo Avalanche Software stanno puntando al mese di settembre.

Nelle ultime settimane l'insider AccountNGT ha suggerito su Twitter che la finestra di lancio è prevista per il mese di settembre 2022. A conferma di ciò, The Rowling Library ha annunciato che insieme al gioco uscirà un art book intitolato "The Art and Making of Hogwarts Legacy”, la cui pubblicazione è prevista proprio per lo stesso mese.

Il libro, pubblicato da Insight Editions, dovrebbe uscire precisamente il 6 settembre. The Rowling Library aggiunge che, nonostante non sia stato confermato ufficialmente, la data di uscita del libro potrebbe coincidere con quella del videogioco, nonostante quest'ultima sia ancora sconosciuta.

AccountNGT ritiene invece che un'uscita programmata per il 1 settembre sia più probabile per il videogioco. Anche l'insider Tom Henderson ha recentemente affermato in un video YouTube che Warner Bros sarebbe pronta a rivelare più dettagli su Hogwarts Legacy, la cui uuscita è prevista per il Q3 2022.

September 1st release is looking more and more likely https://t.co/JBwydu8uIZFebruary 4, 2022 See more

Come tutti i fan di Harry Potter sapranno, il 1 settembre è tradizionalmente noto come il giorno del “Back to Hogwarts”, ovvero il giorno in cui gli studenti fanno ritorno a scuola. Da questo punto di vista, avrebbe decisamente senso se Hogwarts legacy uscisse proprio il 1 settembre. Tuttavia, vi ricordiamo che le fonti ufficiali non hanno reso nota una data precisa.