HiSense 2020, ecco i nuovi TV disponibili in Italia

HiSense presenta ufficialmente in Italia i nuovi TV annunciati al CES di Las Vegas a gennaio 2020. Le varianti disponibili nel nostro Paese sono quelle appartenenti alle due serie ULED e Ultra HD 4K, ovvero i modelli U8 e U7 per quanto riguarda la prima serie e A75, A73, A71 per quanto riguarda invece la seconda serie.

Le serie U8 e U7 sono i modelli di fascia alta disponibili entrambi nelle versioni da 65 e 55 pollici. Questi TV implementano soluzioni avanzate, come il pannello 4K ULED con tecnologia Quantum Dot e il nuovo processore Hi-View messo a punto da Hisense. Secondo l’azienda questo chip migliora le prestazioni del 34% rispetto al modello precedente.

Inoltre, queste due serie utilizzano la tecnologia Full Array Local Dimming (implementata anche su numerosi altri TV), che offre un’esperienza di visione dinamica, dal momento che controlla ciascun LED in modo indipendente e migliora la resa del contrasto senza perdere la brillantezza dei colori. La luminosità arriva a 1000 nit e assicura la visione di tutti i dettagli anche nelle scene più buie.

Le serie U8 e U7 supportano i più recenti standard visivi, come HDR 10+ e Dolby Vision HDR, e implementano un sistema di Upscaling Ultra HD basato sull’Intelligenza artificiale, che migliora la qualità dei contenuti non realizzati in 4K. Inoltre, i modelli di entrambe le serie presentano un comparto sonoro di tutto rispetto, dal momento che adottano altoparlanti con supporto Dolby Atmos, ma le varianti U8 offrono prestazioni ancora superiori grazie alla presenza di una soundbar integrata JBL, uno dei marchi leader nel campo audio.

La serie Ultra HD 4K mantiene il supporto HDR, ma il modello A75 vanta un gamut colore più ampio, che dovrebbe offrire ulteriore profondità all’immagine. Inoltre, è presente anche qui il sistema di upscaling, che migliora la qualità dei contenuti a bassa risoluzione.

Il comparto sonoro in questo caso supporta gli standard DTS Virtual: X e DTS Studio Sound, che offrono un’esperienza a 360 gradi anche se forse non raggiungono l’immersione del Dolby Atmos.

I nuovi TV HiSense 2020 dispongono del nuovo sistema operativo VIDAA U4.0, che permette di accedere alle funzioni in modo ancora più semplice e intuitivo grazie a un’interfaccia migliorata e personalizzabile. L’ultima versione VIDAA offre, inoltre, un catalogo di contenuti esteso rispetto alle versioni precedenti, aggiungendo Rai Play e UEFA.tv.

Anche il telecomando è ricco di funzioni e permette di aprire rapidamente app come Netflix, Prime Video, Rakuten, Youtube, Chili e TimVision, mentre il microfono integrato offre la possibilità di interagire con il TV tramite comandi vocali. Questa serie è user friendly ed è compatibile con Amazon Alexa. Infine, i nuovi TV Hisense 2020 presentano la certificazione tivùsat per accedere gratuitamente a oltre 50 canali sia HD che 4K e ricevere i servizi Pay TV sul digitale terrestre usando una tessera R2.

Di seguito riportiamo i prezzi ufficiali dei modelli sopra citati:

ULED:

U8 65” - 1499 euro

U8 55” - 999 euro

U7 65” - 1199 euro

U7 55” - 899 euro

UHD:

A75 - a partire da 499 euro

A73 - a partire da 449 euro

A71 - a partire da 379 euro

Immagine 1 di 2 (Image credit: hisense) Immagine 2 di 2 (Image credit: hisense)

HiSense Laser TV 100L5F

HiSense ha presentato anche il modello Laser TV 100L5F, che porta all’interno delle vostre case un’esperienza paragonabile al cinema. Il suo punto di forza risiede infatti nella possibilità di offrire un’area di proiezione fino a 100 pollici, ovvero oltre 2,5 metri di diagonale.

HiSense è riuscita a offrire questa incredibile diagonale grazie al fatto che il dispositivo non richiede nessuna particolare installazione, ma utilizza un’ottica a corto raggio. In altre parole, per raggiungere la dimensione di 100 pollici è sufficiente posizionare il proiettore ad appena 19 centimetri dalla parete.

La sorgente luminosa riduce al minimo la dispersione e la durata è garantita per più di 25.000 ore, mentre la risoluzione arriva fino al 4K. Laser TV 100L5F analizza ogni immagine e la ottimizza tramite una sequenza di regolazione su ogni singolo frame, grazie alla compatibilità con lo standard HDR.

Il comparto audio integra uno speaker da 30W e supporta il Dolby Atmos. Anche in questo caso è presente la piattaforma VIDAA di Hisense, che trasforma il Laser TV in una vera e propria console per l’intrattenimento domestico. Inoltre, il sintonizzatore digitale terrestre e satellitare integrato permette di accedere alla programmazione tradizionale grazie alla presenza di un telecomando.

Rimane il pieno supporto ad Amazon Alexa e il sistema assicura anche una protezione attiva per gli occhi. Se un soggetto si avvicina alla sorgente luminosa, la luce passa direttamente al nero. Laser TV 100L5F ha recentemente ricevuto la certificazione TÜV (noto ente di certificazione tedesco) proprio per la bassa emissione di radiazioni da luce blu.

Secondo HiSense, a parità di pollici rispetto a un altro TV, si risparmia il 37% di energia elettrica, ma questo è possibile usando la versione con lo schermo incluso. Quest’ultima è stata progettata proprio per assorbire la luce ambientale, per massimizzare la resa visiva, ma anche per ridurre al minimo la riflessione della luce assicurando un totale comfort visivo agli spettatori.

Hisense Laser TV100L5F sarà disponibile a partire da giugno a un prezzo di 3.999 euro, mentre la variante con lo schermo aggiuntivo costa 5.999 euro.

Fonte: HiSense