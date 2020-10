Google Pixel 4a, un video svelerebbe design e specifiche tecniche

Pixel 4 and Pixel 4 XL

Anche se non è stato ancora confermato, sappiamo che il Google Pixel 4a è in arrivo, soprattutto dopo la pubblicazione online di questo video che mostrerebbe tutti i presunti dettagli dello smartphone.

Questo filmato proviene da un piccolo canale YouTube in lingua spagnola chiamato TecnoLike Plus. Il video è in spagnolo, ma grazie ai sottotitoli tradotti di Google, possiamo capire di cosa parla.

Il video però contiene diverse anomalie che analizzeremo in seguito. Innanzitutto possiamo dire che il design corrisponde alle precedenti immagini che abbiamo visto del Pixel 4a. Supponendo che le informazioni del video siano corrette, il Google Pixel 4a avrà una fotocamera posteriore da 12 MP, mentre quella frontale sarà da 8 MP.

All'interno c'è un chipset Snapdragon 730, che è un buon processore per uno smartphone di fascia media (come probabilmente sarà), ma la batteria è solo da 3080 mAh.

Lo schermo è da 5,81 pollici con risoluzione FullHD. Infine, ci saranno 6 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione.

Perché il video è strano?

La narrazione è completamente separata rispetto al video, con quest'ultimo che è stato registrato con scene di proporzioni diverse e notevolmente accelerato.

Riteniamo che le riprese dello smartphone siano state ottenute da un'altra fonte. A dare supporto a questa tesi è la narrazione approssimativamente tradotta in "siamo stati in grado di ottenere video da mostrare", sottintendendo che il video proviene da un'altra fonte.

Forse il titolo del video "Pixel 4a review" è un termine improprio ma le riprese dello smartphone sembrano comunque legittime. La maggior parte delle informazioni sono mostrate in video e non nella spiegazione, e dando per buono che il video sia autentico, le informazioni potrebbero probabilmente essere accurate.

Tuttavia, non possiamo esserne sicuri, almeno fino a quando il Google Pixel 4a non sarà stato annunciato ufficialmente, ma è probabile che accada presto, poiché il Google Pixel 3a è stato annunciato a metà del 2019, quindi ci aspetteremmo la presentazione del suo successore tra maggio e giugno.

Ovviamente vi terremo aggiornati dell’annuncio ufficiale, ma prima vi forniremo un'analisi di tutte le principali indiscrezioni.

Fonte: 9to5Google