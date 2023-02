Google ottimizza Chrome, meglio tardi che mai

Google Chrome è il browser web più diffuso al mondo, ma è tutt'altro che perfetto, soprattutto quando si tratta di ottimizzare l’utilizzo della RAM. Tuttavia, con Chrome 110, che sta per essere distribuito agli utenti desktop, si spera che le cose cambino.

Se utilizzate Chrome per navigare sul web potreste aver notato che dopo un po' di tempo inizia a occupare una grande quantità di RAM del vostro PC, soprattutto se avete molte schede aperte contemporaneamente. Questo può avere un impatto sul funzionamento del dispositivo e, se si utilizza un computer portatile, può anche comprometterne l’autonomia.



Come riporta Android Police, la funzione Memory Saver, rivelata per la prima volta nel dicembre 2022, è stata inclusa nell'ultimo aggiornamento di Chrome e si occuperà di liberare la memoria mettendo le schede non utilizzate in uno stato di sospensione. Se ci sono alcuni siti web che si vuole escludere dal Memory Saver, è possibile aggiungerli a un elenco che li manterrà sempre attivi.



Inoltre è inclusa un'altra funzione, quella di Risparmio energetico, che limita l'attività in background e riduce gli effetti visivi, come lo scorrimento fluido o le animazioni dei siti web, e può anche ridurre la frequenza dei fotogrammi dei video. Questa funzione può contribuire a prolungare la durata della batteria del computer portatile o del Chromebook su cui si utilizza il browser di Google.

Google: è tempo di mettersi al lavoro

Queste novità sono più che gradite e, una volta aggiornato a Chrome 110, dovreste essere in grado di vederle nella scheda "Prestazioni" delle impostazioni di Chrome ma, se si utilizza un PC desktop, la funzione Risparmio energetico sarà nascosta.



Se non riuscite a trovare le nuove funzioni, digitate quanto segue nella barra degli indirizzi di Chrome e assicuratevi che siano impostate su "Abilitato":

chrome://flags/#high-efficiency-mode-available

Google non può sottrarsi all’ottimizzazione del proprio browser, soprattutto in un momento in cui Microsoft Edge sta lentamente ma inesorabilmente guadagnando quote di mercato grazie al passaggio allo stesso motore Chromium utilizzato da Chrome e alla tanto pubblicizzata inclusione del chatbot ChatGPT.



Infine, in un primo momento, le nuove funzioni di Chrome saranno disponibili solo per gli utenti che possiedono un PC Windows, Chromebook, Mac e MacBook.