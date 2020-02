Gli smartphone con Snapdragon 865 potranno registrare video 8K

Le fotocamere degli smartphone moderni possono registrare video in 4K, ma Qualcomm si è spinta oltre e ha rilasciato un video girato in 8K con uno smartphone.

Ovviamente non sappiamo quale sia stato lo smartphone a registrarlo. Sappiamo però che il video proveniva da uno smartphone che monta il nuovo Snapdragon 865 5G della stessa Qualcomm (con il 5G incluso), abbinato a un sensore Sony IMX586 e a un processore di segnali di immagine Qualcomm Spectra 480.

Qualcomm ha notato che il filmato è stato girato a novembre 2019 in luoghi Arizona quali l'iconico Grand Canyon, la Horseshoe Bend spaccata nel fiume e i Petroglifi.

Lo scopo del video è mostrare cosa è capace di fare il nuovo Snapdragon 865, che Qualcomm afferma sarà in grado di registrare video anche in 4K HDR, con la possibilità di estrarre un’immagine da 64 MP da quest’ultimo. Le foto standard possono essere scattate fino a 200 MP, mentre lo slow motion arriva a 960 fps senza limiti di registrazione. Il video è riuscito a catturare in modo brillante tutti i dettagli della roccia bianca e rossa, i petroglifi scolpiti, l'acqua del fiume ... sul nostro schermo 4K.

Chiunque non possieda una TV 8K non sarà in grado di godere appieno del filmato, ma intanto Qualcomm ha iniziato a porre le basi di una sfida: è possibile registrare video video 8K con uno smartphone dotato di Snapdragon 865.

Già ma... Quali smartphone potrebbero avere questo chip?

Primo smartphone con Snapdragon 865: il Samsung Galaxy S20

La serie Samsung Galaxy S20 dovrebbe essere svelata l'11 febbraio con una disponibilità probabilmente nelle settimane successive. Il nuovo top di gamma, nella versione per gli Stati Uniti, quasi sicuramente avrà a bordo lo Snapdragon 865 e probabilmente alcune o tutte le specifiche che hanno realizzato questo filmato.

Non saremmo sorpresi se il Galaxy S20 (forse anche il Galaxy S20 Ultra) fosse lo smartphone che ha registrato questo video 8K, ma in teoria, potrebbero farcela anche altri smartphone dotati di hardware simile, almeno per quanto riguarda i chip Qualcomm.

In ogni caso, il Galaxy S20 arriverà in Europa (e nel resto del mondo) con un chip Exynos, o almeno questa è l’abitudine di Samsung. Da noi, forse, il primo smartphone con Snapdragon 865 potrebbe essere lo Xiaomi Mi 10 .

Che questo sia un valido strumento di marketing, comunque, resta da vedere. Le TV 4K stanno riuscendo, lentamente, ad arrivare nel mainstream man mano che i prezzi si abbassano. Le TV 8K esistono, ovviamente, ma sono ancora molto lontane per arrivare nei salotti di tutti noi.

Inoltre, non ci sono molti prodotti con una risoluzione così elevata. Anche se la gente inizia a registrare video 8K con gli smartphone di punta del 2020, non ci saranno molti display o TV in grado di mostrarli a piena nitidezza.