Gli auricolari Microsoft Surface Earbuds emettono strani rumori

I Microsoft Surface Earbuds, la risposta dell'azienda agli Apple AirPods e ai Samsung Galaxy Buds , sono disponibili dal 16 maggio, ma gli utenti hanno già riscontrato problemi.

Un utente del forum di Microsoft, V.Vaicys , si è lamentato del "costante sibilo", che si manifesta ogni qual volta si avvia la riproduzione di musica o si risponde alle telefonate. Pare anche che questo sibilo sia talvolta accompagnato da un "pop".

Pochi giorni dopo, un altro utente di nome Benkly ha fatto eco a queste dichiarazioni, scrivendo "Sono un ingegnere elettronico, ho lo stesso identico problema con i miei auricolari e penso che questo suono provenga dall'amplificatore. Non appena quest’ultimo viene attivato, compare questo fastidioso sibilo. Pare che l’amplificatore sia mal calibrato".

Un problema universale

Un PR Microsoft di nome Janette_Z ha risposto a questi commenti, affermando "ci scusiamo per i problemi affrontati con il suono pop / sibilo dei vostri auricolari Surface. Abbiamo segnalato il problema al nostro team. Il vostro feedback è molto apprezzato e vi ricontatteremo non appena avremo aggiornamenti".

Abbiamo contattato Microsoft per una dichiarazione in merito, ma l’azienda non ha rilasciato alcun commento. Non abbiamo idea di quanto tempo sarà necessario per risolvere l’inconveniente e, nel frattempo, il forum è pieno di utenti che riscontrano lo stesso problema.

Gli AirPods Pro (nella foto) sono stati afflitti da un problema simile. (Image credit: Future)

Non è la prima volta che degli auricolari true wireless sono afflitti da problemi di white noise. Apple ha dovuto rilasciare una guida per risolvere questo inconveniente sugli AirPods Pro che producevano un rumore fastidioso e non garantivano un’efficace cancellazione del rumore.

Anche Samsung ha patito problemi simili con i suoi Galaxy Buds Plus . Infatti, a poco tempo dal lancio, il colosso coreano ha pubblicato un aggiornamento dopo che alcuni utenti avevano riferito di sentire un fastidioso rumore di sottofondo mentre li utilizzavano. Secondo TizenHelp , la versione del firmware R175XXUOATB5 dovrebbe risolvere questo problema, così come il "ritardo nell'accoppiamento" e le interferenze che causano la disconnessione del Bluetooth.

Via Tom's Guide