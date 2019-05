Giochi PS5: tutti i giochi confermati e attesi per PlayStation5

Fino a poco tempo la PlayStation 5 era poco più che un vago desiderio, ma ora che Sony ha diffuso i primi dettagli concreti sulla sua console di prossima generazione, le cose cominciano a farsi serie.

Sappiamo che non vedremo la PS5 prima di metà 2020, ma non possiamo evitare di immaginare e speculare sui giochi per PS5 a cui Sony sta lavorando, e che aspetto potrebbero avere questi titoli.

Sony ha confermato alcuni dei giochi per PS5 che arriveranno, ma possiamo dare per scontato che molte delle esclusive in fase di sviluppo saranno disponibili tanto per PlayStation 4 quanto per PlayStation 5.

Senza esitare oltre, vediamo quindi quali sono i giochi per PS5 già confermati e quali ci aspettiamo di vedere.

Cyberpunk 2077

CD Projekt Red ha già confermato che il suo titolo cyberpunk distopico è in sviluppo per le console di prossima generazione.

In un'intervista rilasciata l'anno scorso per VG247, i rappresentanti di CD Project RED hanno rivelato che Cyberpunk 2077 sarà compatibile con le tecnologie future.

"Le next gen non sono ancora state annunciate, dunque possiamo solo speculare", spiegava il presidente di CD Project Red Adam Kiciński. "Cyberpunk è tecnologicamente molto avanzato. La nostra tecnologia è pronta per funzionare con le generazioni future".

"Il gioco è sviluppato in modo da poter sfruttare dispositivi molto potenti che avremo nel futuro".

Non sappiamo ancora se Cyberpunk 2077 sarà disponibile solo per PS5 oppure se sarà pubblicato anche per la generazione precedente. Ma crediamo che si possa affermare con certezza che sarà un gioco per PS5.

Death Stranding

Hideo Kojima e Sony non hanno detto nulla su quando uscirà Death Stranding tra i giochi PS5. Ma in un'intervista per Wired, Mark Cerny di Sony ha lasciato intendere che potremmo vederlo sia su PS5 sia su PS4.

Incalzato sulla transizione da PS4 alla prossima generazione, e su come Death Stranding ne farà parte, Cerny ha risposto con una "pausa significativa" e un sorriso sornione, prima che un portavoce dicesse che il gioco sarà distribuito per PS4.

Non è proprio una conferma, ma la risposta di Cerny ha senz'altro alimentato la speculazione riguardo al fatto che Death Stranding sarà intergenerazionale.

Ghost of Tsushima

Non abbiamo sentito molto nemmeno riguardo a Ghost of Tsushima, da quando è stato annunciato alla Paris Games Week 2017.

Sappiamo che l'avventura open world di SukerPunch, dall'ambientazione storica, porterà i giocatori nel Giappone feudale e che lo sviluppo del gioco è già piuttosto avanzato. Ma sappiamo poco su quando Ghost of Tsushima uscirà, o su quali console.

Considerata la grafica di alta qualità vista finora nei trailer, non saremmo sorpresi se uscisse per PS5 e PS4. Sony e SuckerPunch in ogni caso hanno mantenuto il più stretto riserbo a riguardo.

The Last of Us: Part 2

Un po' come con Ghost of Tsushima, sappiamo ben poco su The Last of Us: Part 2 - o sulla sua possibile uscita per PS5. Crediamo che si possa supporre, però, che tutte le esclusive Sony ancora prive di una data di uscita ufficiale saranno probabilmente per entrambe le generazioni. O almeno è questo che speriamo per The Last of Us: Part 2.

Sarebbe strano da parte di Sony pubblicare uno dei suoi sequel più attesi solo per PS4, proprio mentre il ciclo di vita della console giunge al termine. Crediamo quindi che Joel ed Ellie arriveranno su PS5, e che il gioco diventerà all'instante uno dei migliori giochi per PS5.

Starfield

Bethesda ha parecchi progetti in corso, e quello di cui si sa meno è Starfield. Tutto ciò che sappiamo è che Starfield è la prima nuova creazione del colosso dei videogiochi da 25 anni a questa parte, e che sarà un RPG single player ambientato nello spazio.

Finora si è visto solo il trailer di presentazione, e dunque non ci aspettiamo che Starfield esca prima del 2020, quindi in un momento ideale per diventare un gioco PS5. Bethesda non si è lasciata sfuggire nulla a riguardo, ma ci sembra probabile che con le console di prossima generazione scopriremo la galassia secondo Bethesda.

The Elder Scrolls 6

Come abbiamo accennato, Bethesda è stata piuttosto occupata sin dall'E3 2018. Non c'è solo Starfield, ma è confermato anche che sono cominciati i lavori per l'atteso Elder Scrolls 6.

Toddo Howard di Bethesda ha già fatto sapere che The Elder Scrolls 6 non uscirà prima di Starfield. Ci vorrà ancora un bel po' prima di una nuova avventura a Tamriel, anche in questo caso con ogni probabilità per le console di nuova generazione.

Grand Theft Auto 6

Ok, qui forse stiamo sperando un po' troppo, sopratutto perché Grand Theft Auto 6 non è stato annunciato. Ma è quasi sicuro che vedremo un nuovo GTA, e che non crediamo che passerà ancora molto tempo.

Ci sembra quindi probabile una pubblicazione per le next gen, e quindi vediamo GTA6 tra i giochi per PS5.

Final Fantasy 7 Remake

Il remake di inal Fantasy 7 non è stato annunciato tra i giochi per PS5, ma Square Enix ha confermato che il titolo arriverà prima per PS4, con una versione per Xboxe One e PC in futuro.

Considerata l'età di PS4 e la natura ambiziosa del gioco, che ne facciano un titolo per entrambe le generazioni non è fuori questione. Speriamo quindi di vedere Final Fantasy VII per PS5.