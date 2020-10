Galaxy Tab S7 Plus, il tablet Samsung si fa grande per competere con iPad Pro

Crediamo di essere sulla buona strada pensando che la nuova versione del tablet di fascia alta di Samsung (più precisamente di quella che dovrebbe essere Galaxy Tab S7 ) verrà svelata nella seconda metà del 2020. Lo possiamo dedurre dal precedente modus operandi dell’azienda nel presentare i prodotti di questa categoria in quel particolare periodo, inoltre è già iniziato il vociferare delle indiscrezioni e abbiamo ragione di credere che potrebbe vedere la luce anche una versione Plus del modello di punta della casa coreana.

Questa voce in particolare proviene da MySmartPrice , che ha individuato negli elenchi di certificazione Bluetooth un modello identificato come Samsung Galaxy Tab S7 Plus. È un tablet di cui non avevamo sentito parlare fino ad ora, ma che non ci ha lasciato particolarmente sorpresi. Dopotutto, il sistema operativo Android non riesce a tenere il passo con iPadOS per quanto riguarda le funzionalità, ma Samsung è un produttore hardware di primo piano e non intende lasciare all’azienda di Cupertino il mercato dei tablet, che non conta molte aziende per quanto riguarda i modelli di fascia alta con il robottino verde.

Nell'elenco in questione non erano presenti ulteriori specifiche o dettagli (a parte il fatto che sarà dotato di Bluetooth, il che è abbastanza scontato), ma la semplice presenza del tablet può già darci qualche informazione anche sulla versione standard.

Cosa rende Plus la versione plus?

Samsung ha presentato la sua linea principale Galaxy Tab S come baluardo dei tablet Android contro lo strapotere di iPad Pro, quindi ci aspettiamo che Galaxy Tab S7 Plus sia il più audace tentativo finora per insediare Apple nel mercato di tablet di fascia alta. Voci dicono che Samsung Galaxy Tab S7 avrà una versione 12,4 pollici e una da 11 pollici: il più grande verrà venduto come Tab S7 Plus, mentre il più piccolo sarà semplicemente Tab S7 "standard".

Non è chiaro se ci saranno differenze specifiche tra i due tablet, ma è probabile che alla versione Plus di Tab S7 verrà dato qualche vantaggio rispetto all'altro dispositivo. Questi potrebbero tradursi in capacità di archiviazione più elevate o più RAM. Abbiamo anche saputo che Tab S7 potrà sfruttare la connettività 5G, ma è possibile che ciò sia limitato solo al modello Plus.