Galaxy S23, Samsung conferma: si va in scena mercoledì 1° febbraio

Anche per i nuovi smartphone Samsung, che inaugureranno la stagione 2023, sembra finito il tempo dei leak e l’azienda ha confermato mercoledì 1° febbraio come data in cui si svolgerà l’evento di presentazione Galaxy Unpacked, dove verranno mostrati Galaxy S23, Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra.

Il punto di partenza per la creazione del design della nuova serie S23 sarà Samsung Galaxy S22 Ultra con alcune novità. Galaxy S23 Ultra sarà infatti il primo smartphone Samsung con un sensore da 200MP, da cui ci si aspetta un significativo incremento della qualità degli scatti anche in condizioni di scarsa luminosità. Per il momento, sembra che gli altri sensori resteranno i medesimi dato che S22 Ultra ha mantenuto salda la sua posizione tra i migliori cameraphone per tutto il corso del 2022.

(Image credit: Samsung)

I nuovi modelli potranno trarre vantaggio dai processori Snapdragon 8 di seconda generazione con una probabile differenza in termini di boost tra il modello base e la versione Ultra. Il prezzo è ancora un mistero, ma la speranza è che rimanga sulle cifre del 2022 senza subire un aumento eccessivo.

Dal momento che la maggior parte delle specifiche hardware sono state svelate, la grande domanda sarà quali caratteristiche e miglioramenti software Samsung offrirà sui nuovi telefoni. Un’interfaccia One UI pulita e con meno software preinstallati potrebbe essere la ciliegina sulla torta di un Galaxy S23 destinato a diventare il punto di rifermento per Apple e Google, cosa che probabilmente avverrà sul fronte del comparto fotografico.

I nuovi telefoni dovrebbero essere lanciati nei colori crema (Cotton Flower), rosa (Misty Lilac), verde (Botanic) e nero (Phantom).