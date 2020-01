Fujifilm X100V, svelata la possibile data d'uscita e una nuova funzione inaspettata

Fujifilm X100V, l'iconica fotocamera per la fotografia di strada, potrebbe arrivare sul mercato il 4 febbraio, stando alle ultime indiscrezioni. Fuji Rumors suggerisce che la fotocamera compatta, che succederà alla Fujfilm X100F, sarà annunciata al Summit Fujifilm X, che prenderà il via il quattro ferbbraio.

Fuji Rumors riporta anche che Fujifilm X-T4 non sarà annunciata durante il suddetto evento, ma dovrebbe debuttare a fine febbraio o a marzo. La presentazione della Fujifilm X100V è supportata da alcune fonti attendibili, che propongono possa montare, per la prima volta, uno schermo inclinato a due vie.

Alcuni potrebbero storcere il naso di fronte a questa scelta, ma uno schermo inclinato ne aumenterebbe la versatilità quando si riprendono scene di strada da angolazioni alte o basse.

(Image credit: Fuji Rumors)

Uno schermo inclinabile

Il rendering pubblicato da Fuji Rumors mostra lo schermo inclinabile dell'X100V in azione, insieme ad un design posteriore relativamente invariato. A causa dell'illuminazione, è difficile dire se Fujifilm ha conservato il D-pad, ma ci sembra plausibile.

Cos'altro possiamo aspettarci dalla X100V? È probabile che la fotocamera abbia lo stesso sensore APS-C da 26,1 MP della Fujifilm X-Pro3 e che erediti anche prestazioni di autofocus simili. X100V è una fotocamera per scatti su soggetti fissi, ma ci aspettiamo che possa anche girare video 4K.

Ahimé, non ne conosciamo ancora il prezzo; alcune voci risalenti a dicembre 2019 suggerivano un prezzo di $ 1.500, una cifra maggiore rispetto a quella di lancio della X100F. L'aggiunta di nuove funzioni hardware, come lo schermo inclinabile, potrebbe giustificare l'aumento. Vi avviseremo non appena l'azienda dichiarerà qualcosa in merito.