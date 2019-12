Fujifilm X100V potrebbe uscire a febbraio 2020 a un prezzo sorprendente

Le fotocamere compatte premium X100 di Fujifilm sono diventate dei classici di culto tra i fotografi di urban e street, ma non viene presentato un nuovo modello dall’inizio del 2017. Bene, la lunga attesa di un successore della X100F potrebbe presto finire: se le recenti indiscrezioni sono vere, all’inizio del 2020 potrà esserci un possibile lancio della nuova Fujifilm X100V.

Fuji Rumors, una fonte affidabile, sostiene di aver saputo che Fujifilm X100V, il quinto modello della serie, arriverà sul mercato a febbraio 2020. Il sito afferma inoltre che il prezzo sarà di circa di $ 1.500. Non ci sono ancora prezzi ufficiali in euro, quindi per ora consideriamo il valore al cambio di circa 1.350 euro.

Se questi prezzi sono effettivi, vuol dire che ci sarà un incremento abbastanza significativo del prezzo rispetto al modello precedente, che costava molto meno.

L'attuale modello della serie, la Fujifilm X100F, è stato lanciato a gennaio 2017 ad un costo di $ 1.299 , che era già un notevole aumento rispetto alla X100T. Tuttavia, i fan di queste compatte premium, che mescolano splendidi look retrò con un mirino ibrido unico, probabilmente compreranno il modello successivo se presenta innovazioni, e ciò che desiderano rispetto al modello precedente.

Look retrò, prestazioni aggiornate?

Finora, non ci sono state indiscrezioni importanti riguardo le specifiche della Fujifilm X100V, ma le voci precedenti hanno suggerito che la fotocamera potrebbe montare un nuovo obiettivo.

La serie ha mantenuto lo stesso obiettivo dai tempi della della Fujifilm X100 da 12MP, e ne servirà senz’altro uno nuovo se, come si si aspetta, la la X100V monterà lo stesso sensore CMOS da 26,1 MP presente all'interno della Fujifilm X-Pro3 e della X-T3 .

Il nuovo obiettivo manterrà probabilmente la classica lunghezza focale di 23 mm che lo rende popolare per la fotografia di strada, ma è possibile che arrivi un nuovo sistema di messa a fuoco automatica, con motori migliorati.

Altri aggiornamenti molto richiesti dagli utenti sono la tropicalizzazione, la ricarica tramite USB.-C e l'eccellente sistema di messa a fuoco automatica che è stato montato sulla Fujifilm X-T3. Miglioramenti più radicali, come lo schermo inclinabile ed estraibile, sembrano essere meno probabili, poiché Fujifilm ha preferito apportare miglioramenti costanti alla sua serie X100 da quando è stata presentata nel 2011. Vi forniremo tutte le notizie ufficiali appena saranno disponibili.