Fortnite: nuove mappe a tema AMD, Ryzen 5000 e GPU ‘Big Navi’ in palio per chi segue i livestream

Da oggi i giocatori di Fortnite potranno muoversi all’interno di tre nuove mappe a tema AMD, una delle quali è concepita sul modello delle GPU Big Navi recentemente presentate dall’azienda. AMD ha anche messo in palio dei processori Ryzen 5000 e diverse GPU ‘Big Navi’ per i fortunati che seguiranno gli eventi in programma nelle prossime settimane.

Come riportato sull’account Twitter di Fortnite Creative, le nuove mappe andranno ad affiancare la AMD Battle Arena comparsa per la prima volta lo scorso agosto in concomitanza del primo teaser dedicato alle GPU Big Navi.

Experience @AMDGaming Hardware from a whole new perspective.Enter the AMD Battle Arena and play four exciting maps in the AMD Matchmaking Hub built by @MakaMakes🔗: https://t.co/0yflOs7zzt pic.twitter.com/usD4TeCTxiOctober 29, 2020

Una delle mappe, come anticipato, è ispirata alle GPU 'Big Navi' e consente di muoversi liberamente al suo interno; a questa si aggiunge una mappa a forma di isola con una CPU Ryzen 5000 incastonata nel mezzo. All’interno di ogni quadro ci sono degli enigmi e delle sfide da superare, oltre alla modalità classica.

La terza mappa si chiama ‘AMD City’, un’area cittadina con al centro un grattacielo RDNA2 giocabile anche in modalità “infetto”.

Se volete accedere ai nuovi contenuti vi basta seguire queste istruzioni. Intanto godetevi il trailer:

Come partecipare all'estrazione

Per partecipare al concorso non dovrete giocare, bensì assistere e commentare degli stream di Fortnite. Per maggiori informazioni sull’evento basta visitare l’apposita pagina sul sito AMD (uno degli stream andrà in onda oggi, gli altri entro la metà di novembre).

AMD ha specificato che per partecipare dovrete essere connessi al vostro account “Facebook, YouTube o Twitch e commentare durante i livestream o i video on demand”.

In palio ci sono venti processori della serie Ryzen 5000 e, anche se AMD non ha dichiarato esplicitamente di che modelli si tratta, il valore massimo di $499 indica che potrebbe trattarsi di Ryzen 5800X e 5600X.

Tra i premi ci sono anche venti schede video della serie RX 6000 con un valore massimo di $999 (il prezzo della top di gamma RX 6900 XT). L’estrazione dei premi è programmata per il 12 dicembre.

Fonte: Tom’s Hardware