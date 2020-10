Far Cry 6 in arrivo nel 2021: ecco tutti i dettagli

Pare che Far Cry 6 uscirà nel 2021 per PS4 e PS5 . Si vocifera che Ubisoft annuncerà ufficialmente il nuovo capitolo durante l’evento online Ubisoft Forward, che si terrà il 12 luglio. Anche se mancano due giorni allo stream ufficiale, un utente ha pubblicato su Twitter degli screenshot dell’atteso videogame.

Le immagini sono tratte dal PlayStation Store dove la relativa pagina potrebbe esser stata accidentalmente pubblicata, inoltre è menzionata anche la data di pubblicazione: 18/02/2021.

Nella scheda è citata solo la versione per PS4, tuttavia pare che i giocatori potranno scaricare gratuitamente la versione per PS5. Far Cry 6 dovrebbe arrivare anche su Xbox Series X . Ecco il tweet di cui sopra:

Far Cry 6 coming to PS4 & PS5? 🤔18th February 2021 apparently. No word from Ubisoft on confirmation yet. pic.twitter.com/ab1ZfLLlTlJuly 10, 2020

Breaking Bad incontra Far Cry

L’indiscrezione conferma che Far Cry 6 sarà distribuito a breve e che Giancarlo Esposito (Gus Fring di Breaking Bad) vestirà i panni dell'antagonista nel gioco.

Nella descrizione del titolo si parla di un "paradiso tropicale congelato nel tempo", chiamato Yara. Questo si trova sotto il controllo del dittatore Anton Castillo (interpretato da Esposito), che intende riportarlo agli antichi fasti con l'aiuto di suo figlio Diego e ogni mezzo che si renda necessario. Tuttavia, a Yara è in atto una rivoluzione che mira a sconfiggere Castillo e possiamo presumere che giocheremo nei panni dei rivoluzionari.

L’inserzione rivela che Far Cry 6, come Far Cry 5, presenterà sia una modalità multiplayer che una single player, e che chi effettuerà il pre-order avrà accesso una skin esclusiva nonché armi speciali “Discos Locos”.

Queste indiscrezioni sono molto interessanti e potremmo scoprirne di più durante l’evento Ubisoft Forward, che si terrà questa domenica.