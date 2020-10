Far Cry 6 è stato annunciato ufficialmente con un primo trailer: ecco quando uscirà

Far Cry 6 ormai non era più un segreto quando Ubisoft ne ha svelato il trailer durante l'evento Ubisoft Forward.

Far Cry 6 è ambientato in un "paradiso tropicale congelato nel tempo", chiamato Yara. Questo si trova sotto il controllo del dittatore Anton Castillo (interpretato da Giancarlo Esposito di Breaking Bad), che intende riportarlo agli antichi fasti con l'aiuto di suo figlio Diego e ogni mezzo che si renda necessario. Tuttavia, a Yara è in atto una rivoluzione che mira a sconfiggere Castillo e i giocatori vestiranno i panni di Dani Rojas, uno dei rivoluzionari.

Nel trailer Castillo spiega al figlio Diego, che presenta una cicatrice identica a quella di Vaas, l'antagonista di Far Cry 3, quali potrebbero essere le conseguenze della rivoluzione se lui non si deciderà a combatterla attivamente, preparandolo al momento in cui sarà lui a guidare il Paese. Potete vedere il trailer qua sotto:

Non era un segreto

Qualche giorno fa erano trapelati sul PlayStation Store la descrizione e la copertina del gioco, infatti è probabile che Ubisoft abbia rilasciato il trailer prima del previsto. Molti dettagli quindi li conoscevamo già, e Ubisoft non ha fatto altro che confermarli.

Il leak rivelava anche la data di uscita del gioco, che sarà disponibile per PS5 (e con ogni probabilità anche per Xbox Series X). Chi ne acquisterà una versione per PS4 potrà riscattare l'upgrade per giocarci su PS5 gratuitamente, e lo stesso dovrebbe valere per Xbox Series X. Far Cry 6 uscirà il 18 febbraio 2020.