ExpressVPN: la piattaforma VPN numero uno al mondo è appena entrata nello spirito del Black Friday

Se in passato vi è capitato di voler installare un VPN, è probabile che durante le vostre ricerche abbiate incrociato ExpressVPN. È un servizio che, per farla breve, si posiziona nella top 3 di qualsiasi classifica relativa alle VPN, non abbiamo esitato, infatti, a posizionarla sulla vetta della nostra guida alle migliori VPN.

Durante i nostri test, abbiamo constatato che ExpressVPN fornisce una connessione velocissima praticamente da qualsiasi luogo la si utilizzi, è una delle VPN più sicure disponibili al momento e al tempo stesso risulta veramente semplice da utilizzare, offrendo inoltre la possibilità di scegliere come host diversi tipi di dispositivi mobile o smart TV.

- Vai al sito di ExpressVPN e effettua la prova gratuita di 30 giorni.

Detto questo, bisogna riconoscere che in passato ExpressVPN non ha proposto grandi offerte in occasione del Black Friday. È chiaro che ExpressVPN fa affidamento più sulla reputazione del proprio prodotto che su offerte o sconti.

In occasione del Black Friday di quest’anno, invece, ExpressVPN ha deciso di rendere disponibile una promozione stagionale. È possibile, infatti, sottoscrivere l’abbonamento annuale ottenendo uno sconto del 49% sul prezzo base e 3 mesi in omaggio.

Non c’è dubbio che si tratti di un’offerta fantastica su un software di qualità superiore. C’è comunque un piccolo dettaglio che vorremmo chiarire. Con TechRadar potete avere accesso a questa offerta per tutto l’anno! Non solo per il Black Friday. Se state iniziando a convincervi che ExpressVPN sia un buon investimento rispetto a tutte le altre offerte VPN disponibili, sappiate, comunque, che non c’è alcun bisogno di affrettarsi.

Black Friday ExpressVPN, un’offerta fantastica:

ExpressVPN | 1 year | 12€ 6€ al mese & 3 mesi GRATIS Connessione ad alta velocità, servizio di assistenza tramite chat 24/7 e crittografia avanzata, ExpressVPN è il servizio VPN per privacy e lo sbloccaggio di contenuti geo-limitati numero 1 garantito da TechRadar. Può essere vostro oggi stesso, con uno sconto del 49% sul prezzo originale, 3 mesi in omaggio e una prova gratuita da 30 giorni disponibile, soddisfatti o rimborsati. Un affare da non farsi sfuggire.

Vedi offerta

Cosa è possibile fare con una VPN

Le VPN (Virtual Private Networks) negli ultimi anni hanno acquisito una popolarità incredibile, principalmente grazie al servizio di crittografia che permette di navigare il web in sicurezza.

Ma il segreto del loro successo sta nella versatilità che le rende una scelta migliore rispetto ai tradizionali antivirus. Il fatto che le VPN permettano di mascherare ed alterare l’indirizzo IP dei propri dispositivi rende possibile il bypass di diversi siti web, serie TV o eventi sportivi il cui accesso sarebbe geo-limitato. Molte persone, mentre si trovano all’estero, utilizzano le VPN per guardare delle serie TV del catalogo Netflix o Disney Plus che altrimenti non sarebbero visibili in certi paesi.

TechRadar. in questo periodo del Black Friday. sta cercando e raccogliendo le migliori offerte proposte dai vari rivenditori online in una comoda guida del Black Friday e del Cyber Monday per aiutarvi a trovare le migliori offerte.