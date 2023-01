Ecco la prima soundbar di Kenwood

Kenwood è un marchio del gruppo JVC ben noto nel mondo degli elettrodomestici e dell'elettronica in generale, che tuttavia non aveva ancora fatto il suo esordio nel segmento soundbar, un settore ormai sempre più in crescita per via della maggior popolarità che questa tipologia di sistemi audio ha nelle case delle persone. Tant'è che le soundbar Dolby Atmos sono tra i prodotti più cercati degli ultimi mesi.

La nuova soundbar presentata da Kenwood prende il nome di LS-600BT ed è pensata per offrire ottime prestazioni, assicurando flessibilità e accessibilità per tutti. Questo prodotto si propone infatti come soluzione perfetta per migliorare la resa dei contenuti acustici riprodotti dal proprio televisore o monitor in tutta semplicità. Il supporto alla connettività Bluetooth 5.0, presente nella maggior parte dei dispositivi, assicura una qualità adeguata in qualsiasi televisore. La soundbar si adatta quindi perfettamente alle esigenze di chi è alla ricerca di una soluzione in grado di offrire una buona qualità, che abbia al tempo stesso una bella estetica e sia facile da utilizzare.

(Image credit: Kenwood)

Con una potenza di 60W RMS, la soundbar LS-600BT di Kenwood offre un’esperienza audio immersiva e coinvolgente. La connessione wireless non preclude effetti sonori di qualità, realistici e chiari, con cui è possibile godersi la trama di qualsiasi film, anche quando questi sono particolarmente intensi o vengono riprodotti ad alto volume.

Non mancano neanche impostazioni di equalizzazione completamente personalizzabili, con cui è possibile regolare l'esperienza d'ascolto in base alle proprie necessità o gusti, così come un telecomando per il controllo remoto, un ingresso HDMI (ARC) e la riproduzione da USB. La soundbar supporta inoltre il montaggio a parete e sfoggia una griglia frontale in metallo con un display bianco a LED, che la rendono un complemento d’arredo perfetto per qualsiasi tipo di contesto o stile caratterizzi i vostri ambienti.

La nuova soundbar LS-600BT di KENWOOD è disponibile su Kenwoodstore.it e presso i maggiori rivenditori di elettronica al prezzo consigliato di 109,99€.