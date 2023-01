Ecco il primo TV OLED completamente wireless, ed è pazzesco

I TV wireless non sono un'idea del tutto fantascientifica: LG ha presentato un OLED wireless da 97 pollici al CES 2023, attirando l'attenzione di tutti i visitatori dello stand dell'azienda. Però, in un angolo tranquillo e isolato della Central Hall del Las Vegas Convention Center c'è qualcosa di forse più intrigante: un TV OLED 4K da 55 pollici completamente wireless.

Dunque, il televisore non ha nemmeno un cavo di alimentazione (come l'OLED da 97 pollici wireless di LG). Displace TV ha creato un display che funziona con quattro batterie ricaricabili agli ioni di litio, che consentono un mese di visione di sei ore al giorno prima che sia necessaria una ricarica. Il televisore, la stazione base wireless, le batterie e il caricabatterie hanno un prezzo di 3.000 dollari in totale, mentre è possibile acquistare quattro televisori dall'azienda per 9.000 dollari.

Perché si dovrebbero volere quattro TV Displace wireless? Perché è possibile combinarli insieme per creare un televisore 8K da 110 pollici. I televisori sono dotati di telecamere sulla parte superiore che rilevano i movimenti della mano e, con deglki appositi gesti, è possibile far sì che un'immagine visualizzata su uno degli schermi si ingrandisca e riempia tutti e quattro. (La stazione base wireless Displace TV, che trasmette agli schermi tramite Wi-Fi 6E, dispone di più ingressi video per consentire la visione simultanea di fonti diverse e di un'interfaccia per smart TV).

Vista angolare del pannello TV Displace. Da notare gli alloggiamenti per le batterie (in alto e in basso) e le maniglie laterali per il montaggio e lo smontaggio. Non manca un po' di rifrazione sullo schermo... (Image credit: Future)

Vedere la funzione "pinch-and-expand" è stata un po' una sorpresa, ma la cosa ancora più bella è stata vedere un televisore montato a parete.

La tecnologia proprietaria di Displace TV per il vuoto attivo, che utilizza le batterie a basso consumo, viene utilizzata per fissare il televisore a una superficie senza alcun supporto di montaggio: è sufficiente prendere le chiusure ai lati del pannello, tirare e la tenuta del vuoto viene rilasciata. È quindi possibile trasportare il televisore leggero (poco più di 7 kg) in un'altra stanza, spingere per montarlo saldamente alla parete e riprendere la visione.

Per quanto siamo rimasti impressionati da Displace TV in azione, però, la versione attuale presenta alcuni piccoli difetti. Quando si raggruppano più TV, c'è uno spazio visibile tra i pannelli. Si tratta di una situazione ben diversa da quella che si ottiene con i display MicroLED da oltre 100 pollici, anch'essi composti da più pannelli. I televisori hanno anche una superficie dello schermo altamente riflettente, un aspetto abbastanza evidente in una fiera con un'illuminazione molto intensa.

Tuttavia, considerando la tecnologia all'avanguardia e il prezzo relativamente basso per un televisore OLED 8K da 110 pollici (l'OLED 4K da 97 pollici di LG costa 25.000 dollari e usa i cavi), l'offerta di Displace TV potrebbe rivelarsi un vero affare.