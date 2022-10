Doctor Who arriva su Disney+ ma (forse) manca un pezzo

Doctor Who su Disney Plus

Doctor Who andrà in onda su Disney Plus a partire dal 2023.

La BBC ha annunciato l'accordo siglato con Disney Branded Television con il quale le aziende mirano a "trasformare Doctor Who in un franchise globale". La serie ha anche ricevuto un nuovo logo per commemorare l'unione.

I nuovi episodi - che dovrebbero arrivare alla fine del 2023 - saranno trasmessi in contemporanea su Disney Plus negli Stati Uniti e in Australia. Al momento non sappiamo se i Whoviani che hanno già un abbonamento Amazon Prime saranno costretti a spostarsi su Disney+ per continuare a seguire la serie.

Attualmente, le prime 10 stagioni della serie sono disponibili su Amazon Prime Video.

Nel corso di un'intervista rilasciata dopo l'annuncio, il nuovo showrunner della serie, Russell T Davies, ha rilasciato un commento a riguardo: "Amo questa serie, questo è il meglio dei due mondi: con l'unione tra BBC e di Disney Plus possiamo lanciare il TARDIS in tutto il pianeta, raggiungendo una nuova generazione di fan...".

Nel Regno Unito e in Irlanda la serie continuerà ad andare in onda sulla BBC, mentre Disney+ si occuperà della distribuzione nel resto del mondo, Italia compresa.

Doctor Who è un appuntamento (quasi) fisso della televisione britannica dal 1963, e la star di Sex Education, Ncuti Gatwa, è pronta a ereditare il mantello del Signore del Tempo da Jodie Whittaker - o, in senso stretto, da David Tennant (è una lunga storia) - nei prossimi episodi speciali dedicati al 60° anniversario della serie.

Ncuti Gatwa nei panni di Doctor Who (Image credit: BBC)

Per la prima volta, la nuova stagione debutterà contemporaneamente in più di 150 paesi tra Europa, Asia, Africa e America. Di certo sarà un bel boost per Disney Plus che, secondo i dati dichiarati dalla piattaforma, al momento conta 152,1 milioni di iscritti.

"Siamo entusiasti dell'opportunità di portare le nuove stagioni di questa amata serie in esclusiva su Disney Plus", ha dichiarato Alisa Bowen, presidente della piattaforma streaming Disney..."Doctor Who è un'aggiunta perfetta al nostro catalogo in continua crescita di contenuti che continuano a fare di Disney Plus una piattaforma fantastica".

Si tratta certamente di un bel colpo per Disney, il cui servizio di streaming - nonostante il suo successo - è stato messo sotto accusa per aver posto troppa enfasi su spettacoli e film basati sui suoi più grandi universi di successo. Certo, Disney Plus è ottimo se vi piacciono i film Marvel e le serie TV di Star Wars, ma se si guarda al resto risulta scarno rispetto alle piattaforme rivali.

Con Doctor Who, Disney Plus si è accaparrata un altro franchise di rilevanza internazionale per attirare nuovi abbonati e, cosa altrettanto importante, per mantenere quelli esistenti. Il difficile anno vissuto da Netflix ha messo in guardia anche i rivali che sanno bene di non potersi riposare sugli allori, Disney inclusa.

La competizione è alle stelle e accaparrarsi la serie giusta, oggi, può fare la differenza.

Una festa a metà

Doctor Who ha rinnovato e ampliato il successo globale dal 2009, anno in cui Christopher Eccleston vestiva i panni del nono dottore. Dopo di lui sono venuti David Tennant, Matt Smith, Peter Capaldi, Jodie Whittaker e (prossimamente) Ncuti Gatwa.

Il problema, potenziale, è che né Disney né BBC hanno detto nulla sulle stagioni precedenti. Ad oggi, in Italia possiamo vederne una parte su Prime Video, ma mancano ancora quelle con Whittaker. Forse resteranno dove sono, forse migreranno su Disney+, forse spariranno del tutto?

Se Disney+ dovesse portare soltanto i nuovi episodi, come sembra intendersi dai comunicati, sarebbe una festa a metà.