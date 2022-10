Disponibilità PS5 + 400%, in vista di God of War Ragnarok

PS5 ha sofferto negli ultimi mesi una disponibilità più bassa del solito, oltre che un rincaro generalizzato attuato da Sony, che ha colpito il mercato europeo per via dell'inflazione. L'azienda si prepara tuttavia a far fronte, almeno al primo problema, rifornendo nuovamente i magazzini di ulteriori console, per prepararsi in maniera adeguata al debutto del nuovo God of War Ragnarok.

Le disponibilità sono già cresciute negli Stati Uniti con enorme aumento del 400% rispetto all'anno precedente, il che è una grossa differenza. Ovviamente si spera che a beneficiarne sia anche il mercato italiano, dove comprare una PS5 non è sempre facile, per usare un eufemismo.

Lots of reports of improved PS5 supply in the past few months, but no data until now. Import data into the US confirms that Sony Interactive (PlayStation) shipments in Sept were +400% YoY. Yes you read that right. Some of that will go into inventory for GoW launch for sure. #PS5 pic.twitter.com/SvC6xTPQxsOctober 11, 2022 See more

Sebbene ciò sia, a ogni modo, una gradita sorpresa per gli appassionati e chi in generale vuol acquistare una PS5, c'era comunque da aspettarselo in base ai dati condivisi dal sito di analisi Statista, secondo cui le spedizioni della console Sony di nuova generazione sono costantemente migliorate da trimestre a trimestre.

La situazione sta per migliorare?

Il vertiginoso aumento che sta caratterizzando i rifornimenti di PS5 nel mercato americano può senza dubbio essere interpretato come un segnale positivo e, in generale, una disponibilità e una facilità senza dubbio migliore nel reperire la console nel prossimo futuro. PS5 è stata la console più penalizzata lo scorso anno via della carenza di componenti elettroniche, che continua ad avere ancora oggi degli strascichi.

Pare ci sia da aspettare ancora un po' per quanto riguarda l'Europa, considerato che non sono ancora arrivate notizie in merito a un aumento di rifornimenti per la nostra zona. È tuttavia possibile che con l'arrivo del Black Friday, ormai vicino, e l'uscita del nuovo God of War Ragnarok, Sony inizi ad aumentare anche qui nel breve la disponibilità della sua console.