Disney+: tutti i contenuti disponibili al lancio

Disney ha rivelato l'elenco completo di film e serie televisive che saranno presenti al lancio su Disney Plus, e possiamo dire con certezza che non rimarrete delusi. Al costo di soli 6,99€ al mese avrete 30 stagioni de I Simpson, 500 film e 350 serie tv. La buona notizia è che potete prenotare subito il primo anno di abbonamento e ottenere uno sconto di dieci euro. Pagherete quindi €59,99 invece di €69,99.

Su Disney Plus troverete tutti i film di Star Wars, eccetto The Rise of Skywalker, che arriverà in un momento successivo. Saranno presenti quasi tutti i film della Marvel, tranne Spider Man e L'Incredibile Hulk, i cui diritti non appartengono a Disney. Nella lista sono presenti anche tutti i film di X-Men, con l'intera trilogia originale, The Wolverine e Giorni di un Futuro Passato.

Anche i fan della Pixar possono aspettarsi grandi cose, con l’arrivo di tutti i film di Toy Story e titoli come Up, Wall-E e Cars. Se avete dei bambini, potrete renderli felici grazie alla presenza dei numerosi grandi classici Disney.

Per quanto riguarda Fox, è presente Avatar insieme ai tre capitoli di Mamma ho Perso l’aereo e altri contenuti per famiglie come Splash. Disney Plus non si comporta allo stesso modo con il catalogo di serie TV, che forse risulta un po’ scarnop, ma i fan di Star Wars potranno guardare tutte le stagioni delle fantastiche serie animate The Clone Wars e Rebels. I film di Marvel come Agents of Shield e The Runaways sono inoltre disponibili per lo streaming.

Gli episodi di contenuti originali come The Mandalorian e Il Mondo Secondo Jeff Goldblum usciranno su base settimanale.

Film Disney live-action

Robinson Nell’Isola dei Corsari (1940, 1960)

Miracolo Nella 34esima Strada (1947)

L’isola Del Tesoro (1950)

Robin Hood e i Compagni della Foresta (1952)

Deserto Che Vive (1953)

La Grande Prateria (1954)

20,000 Leghe Sotto I Mari (1954)

Le Avventure Di Davy Crockett (1955)

Il Leone Africano (1955)

Davy Crockett e i pirati (1956)

I Segreti Della Natura (1956)

Perri (1957)

Zanna Gialla (1957)

Artico Selvaggio (1958)

La Sfida Di Zorro (1958)

Geremia cane e spia (1959)

Darby O’Gill e il Re dei Folletti (1959)

Viaggio al centro della Terra (1959)

Jungle Cat (1959)

Il segreto di Pollyanna (1960)

Un professore fra le nuvole (1961)

Il cowboy con il velo da sposa (1961)

Bobby il cucciolo di Edimburgo (1961)

Babes in Toyland (1961)

Il principe e il povero (1962)

Quasi angeli (1962)

Sammy va in Città (1962)

L’incredibile avventura (1963)

Mary Poppins (1964)

Emil e i detectives (1964)

I cacciatori del lago d’argento (1965)

Tutti insieme appassionatamente (1965)

F.B.I. – Operazione gatto (1965)

Quattro bassotti per un danese (1966)

Un maggiordomo nel far West (1967)

Il fantasma del pirata Barbanera (1968)

Un maggiolino tutto matto (1969)

Il computer con le scarpe da tennis (1969)

La TV ha i Suoi Primati (1971)

Un papero da un milione di dollari (1971)

Pomi d’ottone e manici di scopa (1971)

Justin Morgan Had a Horse (1972)

Perdipiù, segugio fannullone (1972)

Pistaaa! Arriva il gatto delle nevi! (1972)

Herbie, il maggiolino sempre più matto (1974)

Gli orsi e io (1974)

Un cowboy nelle Hawaii (1974)

L’uomo più forte del mondo (1975)

L’incredibile viaggio verso l’ignoto (1975)

La banda delle frittelle di mele (1975)

Uno strano campione di football (1976)

Il tesoro di Matecumbe (1976)

Quello strano cane… di papà (1976)

Tutto accadde un Venerdì (1977)

Herbie al rally di Montecarlo (1977)

Elliott il drago invisibile (1977)

Una ragazza, un maggiordomo e una lady (1977)

Ritorno dall’ignoto (1978)

Il gatto venuto dallo spazio (1978)

Ecco il film dei Muppet (1979)

La Banda delle Frittelle di Mele Colpisce Ancora (1979)

Un astronauta alla tavola rotonda (1979)

Black hole – Il buco nero (1979)

Sultan and the Rock Star (1980)

Herbie sbarca in Messico (1980)

The Ghosts of Buxley Hall (1980)

Amy (1981)

Giallo in casa Muppet (1981)

Tron(1982)

Nel fantastico mondo di OZ (1985)

Il viaggio di Natty Gann (1985)

Un magico Natale (1985)

Mr. Boogedy (1986)

Fuzzbucket (1986)

Navigator (1986)

The Christmas Star (1986)

4 cuccioli da salvare (1987)

Tre scapoli e un bebè (1987)

Willow (1988)

Chi ha incastrato Roger Rabbit (1988)

Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi (1989)

Turner e il casinaro (1989)

Un ghepardo per amico (1989)

Tre scapoli e una bimba (1990)

Zanna Bianca: un piccolo grande lupo (1991)

Naufragio (1991)

Le avventure di Rocketeer (1991)

Gli Strilloni (1992)

Sister Act – Una svitata in abito da suora (1992)

Tesoro, mi si è allargato il ragazzino (1992)

Festa in casa Muppet (1992)

Le avventure di Huck Finn (1993)

I ragazzi vincenti (1993)

Cercasi superstar (1993)

Rookie of the Year (1993)

Hocus Pocus – Tre streghe scatenate (1993)

I tre moschettieri (1993)

Sister act 2 – Più svitata che mai (1993)

Iron Will – Volontà di vincere (1994)

Ho trovato un milione di dollari (1994)

Vacanze a modo nostro (1994)

Santa Clause (1994)

Pesi massimi (1995)

Pecos Bill – Una leggenda per amico (1995)

Un amore tutto suo (1995)

Quando gli elefanti volavano (1995)

Un ragazzo alla corte di re Artù (1995)

Frank and Ollie (1995)

Le avventure di Tom Sawyer e Huck Finn (1995)

I Muppet nell’isola del tesoro (1996)

Kazaam, il gigante rap (1996)

Jack (1996)

First Kid – Una peste alla casa bianca (1996)

La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera (1996)

Operazione gatto (1997)

Da Giungla a Giungla (1997)

Tesoro, ci siamo ristretti anche noi (1997)

Flubber (1997)

Ruby Bridges (1998)

Meet the Deedles (1998)

Miracle at Midnight (1998)

Una fortuna da cani (1998)

Genitori in trappola (1998)

Brink! Sfida su rotelle (1998)

Mowgli e il libro della giungla (1998)

Halloweentown – Streghe si nasce (1998)

Richie Rich e il desiderio di Natale (1998)

A Casa per Natale (1998)

Il grande Joe (1998)

Zenon – Ragazza stellare (1999)

Martin il marziano (1999)

Dieci cose che odio di te (1999)

Mamma, io vengo da un altro pianeta? (1999)

Il bambino venuto dal mare (1999)

Pat, la mamma virtuale (1999)

Inspector Gadget (1999)

Johnny Tsunami – Un surfista sulla neve (1999)

Genio incompreso… ma non troppo (1999)

Non guardare sotto il letto (1999)

Annie (1999)

Una vacanza di tutto… lavoro (1999)

Papà, non so volare! (2000)

Il colore dell’amicizia (2000)

Whispers: An Elephant’s Tale (2000)

La squadra di bowling Alley Cats (2000)

Un tuffo nel passato (2000)

Un trofeo per Justin (2000)

Alieni in famiglia (2000)

The Kid (2000)

Un cavallo un po’ matto (2000)

Una culla per cinque (2000)

Vi presento l’altro me (2000)

Il sapore della vittoria – Uniti si vince (2000)

Invito a cena con vampiro (2000)

Il fantasma del Megaplex (2000)

La carica dei 102 (2000)

Il più bel regalo di Natale (2000)

Zenon – La nuova avventura (2001)

Una bionda su due ruote (2001)

Folletti si nasce (2001)

Attenti al volpino (2001)

The Jennie Project (2001)

Pretty Princess (2001)

In vacanza con i pirati (2001)

Quando Einstein ci mette lo zampino (2001)

Halloweentown II – La vendetta di Kalabar (2001)

Natale2.com (2001)

Three Days (2001)

Snow Dogs – 8 cani sotto zero (2002)

Due gemelle e un pallone (2002)

Cadet Kelly – Una ribelle in uniforme (2002)

Tru Confessions (2002)

Un sogno, una vittoria (2002)

Lexi e il professore scomparso (2002)

Diamoci una mossa! (2002)

Vicky e i delfini (2002)

Attenzione: fantasmi in transito (2002)

Tuck Everlasting – Vivere per sempre (2002)

Che fine ha fatto Santa Clause? (2002)

You Wish! – Attenzione ai desideri (2003)

Inspector Gadget 2 (2003)

Right on Track (2003)

Lizzie McGuire – Da liceale a popstar (2003)

Una famiglia allo sbaraglio (2003)

Pirati dei Caraibi – La maledizione della prima luna (2003)

Eddie e la gara di cucina (2003)

Quel pazzo venerdì (2003)

Una canzone per le Cheetah Girls (2003)

Deep Blue (2003)

Miracolo a tutto campo (2003)

La casa dei fantasmi (2003)

Young Black Stallion (2003)

Star ad alta definizione (2004)

Miracle (2004)

Quanto è difficile essere teenager (2004)

La sfida di Jace (2004)

Sacred Planet (2004)

Zenon: Z3 (2004)

America’s Heart and Soul (2004)

Una star in periferia (2004)

Tiger Cruise – Missione crociera (2004)

Principe azzurro cercasi (2004)

Halloweentown High – Libri e magia (2004)

A me gli occhi… (2005)

Aliens of the Deep (2005)

Missione tata (2005)

Millions (2005)

Buffalo Dreams (2005)

Ice Princess – Un sogno sul ghiaccio (2005)

Go Figure – Grinta sui pattini (2005)

Herbie il supermaggiolino (2005)

Tyco il terribile (2005)

Il più bel gioco della mia vita (2005)

Twitches – Gemelle streghelle (2005)

Le cronache di Narnia: il leone, la strega e l’armadio (2005)

Once Upon a Mattress (2005)

High School Musical (2006)

Roving Mars (2006)

8 amici da salvare (2006)

Shaggy Dog – Papà che abbaia… non morde (2006)

Grosso guaio a River City (2006)

Wendy Wu: Guerriera alle prime armi (2006)

Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma (2006)

Scrittrice per caso (2006)

Imbattibile (2006)

Cheetah Girls 2 (2006)

Ritorno ad Halloweentown (2006)

Flicka – Uno spirito libero (2006)

Santa Clause è nei guai (2006)

Jump In! (2007)

Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo (2007)

Johnny Kapahala – Cavalcando l’onda (2007)

The Secret of the Magic Gourd (2007)

High School Musical 2 (2007)

Cambio di gioco (2007)

Twitches – Gemelle streghelle 2 (2007)

L’amore secondo Dan (2007)

Snowglobe (2007)

Il mistero delle pagine perdute – National Treasure (2007)

Gli esploratori del tempo (2008)

Hannah Montana and Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert (2008)

In viaggio per il college (2008)

Le cronache di Narnia – Il principe Caspian (2008)

Camp Rock (2008)

The Cheetah Girls: One World (2008)

High School Musical 3 – Senior Year (2008)

Il mistero dei fenicotteri rosa (2008)

Un papà da salvare (2009)

Avatar (2009)

Hannah Montana: The Movie (2009)

Pete il galletto (2009)

Trail of the Panda (2009)

Programma protezione principesse (2009)

I maghi di Waverly: The Movie (2009)

Skyrunners (2009)

Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)

StarStruck – Colpita da una stella (2010)

Alice in Wonderland (2010)

Diario di una schiappa (2010)

Il risveglio della magia (2010)

Fratello scout (2010)

Camp Rock 2: The Final Jam (2010)

Un anno da ricordare (2010)

Avalon High (2010)

Tron: Legacy (2010)

Wings of Life (2011)

Zack & Cody – Il film (2011)

Lemonade Mouth (2011)

African Cats – Il regno del coraggio (2011)

Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare (2011)

Sharpay’s Fabulous Adventure (2011)

Teen Spirit – Un ballo per il paradiso (2011)

Geek Charming (2011)

I Muppet (2011)

Buona fortuna Charlie – Road Trip Movie (2011)

12 volte Natale (2011)

Nemici per la pelle (2012)

Chimpanzee (2012)

Let It Shine (2012)

Girl vs. Monster (2012)

Santa Paws 2: The Santa Pups (2012)

The Mistle-Tones (2012)

The Wizards Return: Alex vs. Alex (2013)

Teen Beach Movie (2013)

Super Buddies (2013)

Saving Mr. Banks (2013)

Cloud 9 (2014)

Muppets 2 – Ricercati (2014)

Bears (2014)

Zapped – La nuova vita di Zoey (2014)

Come creare il ragazzo perfetto (2014)

Capelli ribelli (2015)

Monkey Kingdom (2015)

Teen Beach Movie 2 (2015)

Descendants (2015)

Mia sorella è invisibile! (2015)

L’ultima tempesta (2016)

Adventures in Babysitting (2016)

Il GGG – Il grande gigante gentile (2016)

Queen of Katwe (2016)

The Swap (2016)

Newsies: The Broadway Musical (2017)

Born in China (2017)

Disney’s Fairy Tale Weddings (2017)

Descendants 2 (2017)

Zombies (2018)

Life-Size 2 (2018)

Freaky Friday (2018)

Kim Possible (2019)

Dumbo (2019)

One Day at Disney (2019)

Noelle (2019)

Lilli e il vagabondo (2019)

Film Disney d'animazione

Bianca neve e i sette nani (1937)

Pinocchio (1940)

Fantasia (1940)

Il drago recalcitrante (1941)

Dumbo (1941)

Bambi (1942)

Saludos Amigos (1943)

I tre caballeros (1945)

Bongo e i tre avventurieri (1947)

Lo scrigno delle sette perle (1948)

Le avventure di Ichabod e Mr. Toad (1949)

Cenerentola (1950)

Alice nel paese delle meraviglie (1951)

Peter Pan (1953)

Lilli e il vagabondo (1955)

La bella addormentata nel bosco (1959)

La carica dei cento e uno (1961)

La spada nella roccia (1963)

Il libro della giungla (1967)

Gli aristogatti (1970)

Robin Hood (1973)

Le avventure di Winnie the Pooh (1977)

Le avventure di Bianca e Bernie (1977)

Red e Toby – Nemiciamici (1981)

Taron e la pentola magica (1985)

Basil l’investigatopo (1986)

Oliver & Company (1988)

La sirenetta (1989)

Zio Paperone alla ricerca della lampada perduta (1990)

Bianca e Bernie nella terra dei canguri (1990)

La bella e la bestia (1991)

Aladdin (1992)

The Nightmare Before Christmas (1993)

Thumbelina – Pollicina (1994)

Il ritorno di Jafar (1994)

Il re leone (1994)

In viaggio con Pippo (1995)

Pocahontas (1995)

James e la pesca gigante (1996)

Il gobbo di Notre Dame (1996)

Aladdin e il re dei ladri (1996)

Le avventure del piccolo tostapane (1997)

Hercules (1997)

Winnie the Pooh alla ricerca di Christopher Robin (1997)

La bella e la bestia – Un magico Natale (1997)

Il mondo incantato di Belle (1998)

Il piccolo tostapane va su Marte (1998)

Mulan (1998)

Pocahontas II – Viaggio nel nuovo mondo (1998)

Il re leone 2 – Il regno di Simba (1998)

Doug – Il film (1999)

Topolino e la magia del Natale (1999)

Fantasia 2000 (2000)

The Tigger Movie (2000)

An Extremely Goofy Movie (2000)

Dinosauri (2000)

La sirenetta II – Ritorno agli abissi (2000)

Le follie dell’imperatore (2000)

Ricreazione – La scuola è finita (2001)

Lilli e il vagabondo II – Il cucciolo ribelle (2001)

Atlantis – L’impero perduto (2001)

Ritorno all’Isola che non c’è (2002)

Cenerentola II – Quando i sogni diventano realtà (2002)

Il gobbo di Notre Dame II (2002)

Lilo & Stitch (2002)

Tarzan & Jane (2002)

The Country Bears – I favolorsi (2002)

Buon anno con Winnie the Pooh (2002)

Il pianeta del tesoro (2002)

La carica dei 101 II – Macchia, un eroe a Londra (2003)

Il libro della giungla 2 (2003)

Pimpi, piccolo grande eroe (2003)

Atlantis – Il ritorno di Milo (2003)

Provaci ancora Stitch! (2003)

Koda, fratello orso (2003)

Ricreazione: Stiamo crescendo (2003)

Recess: Taking the 5th Grade (2003)

Teacher’s Pet (2004)

Il re leone 3 – Hakuna Matata (2004)

Winnie the Pooh – Ro e la magia della primavera (2004)

Mucche alla riscossa (2004)

Topolino, Paperino, Pippo: I tre moschettieri (2004)

Topolino – Strepitoso Natale! (2004)

Mulan II (2005)

Winnie the Pooh e gli Efelanti (2005)

Kim Possible – La sfida finale (2005)

Valiant – Piccioni da combattimento (2005)

La famiglia Proud – Il film (2005)

Lilo & Stitch 2 – Che disastro Stitch! (2005)

Chicken Little – Amici per le penne (2005)

Le follie di Kronk (2005)

Bambi 2 – Bambi e il Grande Principe della foresta (2006)

Uno zoo in fuga (2006)

Garfield 2 (2006)

Leroy & Stitch (2006)

Koda, fratello orso 2 (2006)

Red e Toby 2 – Nemiciamici (2006)

Cenerentola III – Il gioco del destino (2007)

I Robinson – Una famiglia spaziale (2007)

La sirenetta – Quando tutto ebbe inizio (2008)

Trilli (2008)

Bolt – Un eroe a quattro zampe (2008)

Trilli e il tesoro perduto (2009)

La principessa e il ranocchio (2009)

Trilli e il grande salvataggio (2010)

Rapunzel – L’intreccio della torre (2010)

Winnie the Pooh – Nuove avventure nel Bosco dei 100 Acri (2011)

Phineas e Ferb: Il film – Nella seconda dimensione (2011)

Trilli e il segreto delle ali (2012)

Wreck-It Ralph (2012)

Frozen – Il regno di ghiaccio (2013)

Big Hero 6 (2014)

Zootropolis (2016)

Il drago invisibile (2016)

Oceania (2016)

Rapunzel – Prima del sì (2017)

Serie TV Disney

I Gummi (1985)

Casebusters (1986)

DuckTales – Avventure di paperi (1987)

Le nuove avventure di Winnie the Pooh (1988)

Cip & Ciop agenti speciali (1989)

TaleSpin (1990)

Darkwing Duck (1991)

Ecco Pippo! (1992)

La sirenetta: Le nuove avventure marine di Ariel (1992)

Bonkers gatto combinaguai (1993)

Crescere, che fatica! (1993)

Gargoyles – Il risveglio degli eroi (1994)

Timon e Pumbaa (1995)

Quack Pack – La banda dei paperi (1996)

Mighty Ducks (1996)

Un genio in famiglia (1997)

Ricreazione (1997)

Hercules (1998)

Out of the Box (1998)

So Weird – Storie incredibili (1999)

Even Stevens (2000)

Lizzie McGuire (2001)

Il libro di Pooh (2001)

Kim Possible (2002)

Raven (2003)

Lilo & Stitch (2003)

Phil dal futuro (2004)

Zack e Cody al Grand Hotel (2005)

A scuola con l’imperatore (2006)

Hannah Montana (2006)

La casa di Topolino (2006)

The Replacements – Agenzia sostituzioni (2006)

Manny tuttofare (2006)

I miei amici Tigro e Pooh (2007)

Phineas e Ferb (2007)

I maghi di Waverly (2007)

Zack e Cody sul ponte di comando (2008)

Jonas L.A. (2009)

Buona fortuna Charlie (2010)

A tutto ritmo (2010)

Jake e i pirati dell’Isola che non c’è (2011)

Kickin’ It – A colpi di karate (2011)

Jessie (2011)

Lab Rats (2012)

Violetta (2012)

Tron – La serie (2012)

Gravity Falls (2012)

Crash & Bernstein (2012)

Girl Meets World (2014)

Le cronache di Evermoor (2014)

PJ Masks – Super pigiamini (2015)

I Muppet (2015)

Best Friends Whenever (2015)

The Lion Guard (2015)

Harley in mezzo (2016)

Lab Rats: Elite Force (2016)

Bizaardvark (2016)

Elena di Avalor (2016)

La legge di Milo Murphy (2016)

Topolino e gli amici del rally (2017)

Rapunzel: La serie (2017)

Andi Mack (2017)

Puppy Dog Pals (2017)

A casa di Raven (2017)

Inhumans (2017)

Vampirina (2017)

Big Hero 6: La serie (2017)

Muppet Babies (2018)

Legend of the Three Caballeros (2018)

I Greens in città (2018)

Bug Juice: My Adventures at Camp (2018)

Coop & Cami: A voi la scelta (2018)

Sydney to the Max (2019)

Fast Layne (2019)

Anfibia (2019)

Encore! (2019)

The World According to Jeff Goldblum (2019)

High School Musical: The Musical: The Series (2019)

Film Pixar

Toy Story – Il mondo dei giocattoli (1995)

A Bug’s Life – Megaminimondo (1998)

Toy Story 2 – Woody e Buzz alla riscossa (1999)

Monsters & Co. (2001)

Alla ricerca di Nemo (2003)

Gli Incredibili – Una “normale” famiglia di supereroi (2004)

Cars – Motori ruggenti (2006)

Ratatouille (2007)

WALL•E (2008)

Toy Story 3 – La grande fuga (2010)

Cars 2 (2011)

Ribelle – The Brave (2012)

Monsters University (2013)

Inside Out (2015)

Il viaggio di Arlo (2015)

Alla ricerca di Dory (2016)

Cars 3 (2017)

Film e serie TV Star Wars

Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza (1977)

Star Wars: Episodio V – L’impero colpisce ancora (1980)

Star Wars: Episodio VI – Il ritorno dello Jedi (1983)

Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma (1999)

Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni (2002)

Empire of Dreams: The Story of the Star Wars Trilogy (2004)

Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith (2005)

Star Wars: The Clone Wars (2008)

Star Wars: The Clone Wars – Serie (2008)

Star Wars Rebels (2014)

LEGO Star Wars: Le cronache di Yoda (2014)

LEGO Star Wars – I racconti del Droide (2015)

Star Wars: Il risveglio della Forza (2015)

LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures (2016)

Rogue One: A Star Wars Story (2016)

Star Wars Resistance (2018)

LEGO Star Wars: All-Stars (2018)

The Mandalorian (2019)

Film e serie TV Marvel

Donna Ragno (1979)

X-Men – La Serie (1992)

I Fantastici Quattro (1994)

Spider-Man – L’uomo Ragno (1994)

L’incredibile Hulk (1996)

Silver Surfer (1998)

X-Men: Evolution (2000)

I Fantastici 4 – I più grandi eroi del mondo (2006)

Iron Man (2008)

Wolverine e gli X-Men (2009)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Captain America – Il primo Vendicatore (2011)

Guardiani della Galassia (2012)

The Avengers (2012)

Iron Man 3 (2013)

Thor: The Dark World (2013)

Captain America: The Winter Soldier (2015)

Avengers: Age of Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Doctor Strange (2016)

Captain America: Civil War (2016)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Avengers: Endgame (2019)

Capitan Marvel (2019)

Marvel’s Hero Project (2019)

