Disney Plus Day a 2 euro? Pazzesco, eppure è vero

Disney Plus ormai è una piattaforma di streaming matura, per molti superiore anche al leader Netflix. Normalmente costa 90 euro l'anno, oppure €8,99 al mese. Ma al momento Disney Plus si può avere per solo €1,99 (opens in new tab). L'offerta è valida per un mese.

(opens in new tab) Disney+ è disponibile a €1,99 per un mese (opens in new tab) Alla fine del periodo promozionale l'abbonamento si rinnova al prezzo standard. L'offerta è valida fino al 19 settembre.

L'offerta è valida fino al 20 settembre, e può attivarla anche chi è già stato cliente in passato, ma poi per qualche ragione ha deciso di disdire Disney+. Una volta terminato il mese promozionale, l'offerta si rinnova a prezzo pieno.

Vale la pena ricordare che negli ultimi giorni su Disney+ sono arrivati Pinocchio e Thor, Love and Thunder, che si aggiungono ai migliori film Disney, un catalogo già molto corposo.

E, naturalmente, non si possono trascurare le molte, fantastiche, migliori serie Disney Plus; citiamo solo alcuni titoli come The Mandalorian, Loki, Only Murders in The Building o Il mondo secondo Jeff Goldblum. E ce ne sono molte altre.

Difficile, se non impossibile, vedere tutto quello che c'è da vedere in un solo mese. Ma, senz'altro, in molti vorranno proseguire l'abbonamento anche dopo la fine del periodo promozionale.

Tra i contenuti in arrivo, poi, vale la pena citare una nuova serie dedicata al franchise Cars. Cars on The Road, dove vedremo di nuovo in azione Saetta McQueen e Cricchetto.