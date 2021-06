Dell UltraSharp, la webcam aziendale 4K sicura e intelligente

Lavorare a distanza è diventato quasi la norma nel corso dell'ultimo anno, e anche le videoconferenze hanno assunto un'importanza rilevante per lo smart working e il telelavoro, motivo per cui Dell ha pensato di proporre una nuova webcam aziendale che potrebbe essere la compagna perfetta per il lavoro da casa.

A differenza delle webcam economiche o delle webcam integrate nei portatili aziendali, la nuova webcam Dell UltraSharp è in grado di acquisire video 4K di qualità eccezionale, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione. Nel progettare la nuova webcam dell'azienda, gli ingegneri Dell hanno preso come riferimento i sensori presenti nelle fotocamere reflex per offrire la migliore qualità possibile in uno spazio ridotto.

Dell UltraSharp è infatti dotata di un ampio sensore Sony STARVIS CMOS 4K e di un obiettivo multi-elemento, che permette di catturare più luce per fornire video cristallini. A coadiuvare un hardware di rilievo troviamo anche la funzione di riduzione del rumore video 3D/2D del dispositivo, utile per correggere automaticamente le immagini sgranate. Inoltre è anche presente la tecnologia HDR, che aiuta a far risaltare le immagini anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La nuova webcam di Dell si distingue dalla massa per un design cilindrico estremamente elegante, piuttosto diverso rispetto ai design rettangolari già visti in precedenza su altre webcam. Dell UltraSharp può essere montata sopra il monitor grazie alla presenza di un supporto magnetico, ma è anche possibile posizionarla liberamente sulla scrivania o altrove, grazie all'adattatore per treppiede in dotazione.

Sicurezza e privacy integrate

La webcam Dell UltraSharp è un dispositivo intelligente e mette a disposizione una funzione di inquadratura automatica che usa l'intelligenza artificiale per garantire che il soggetto sia sempre a fuoco e centrato in tutti i fotogrammi. È anche possibile personalizzare il campo visivo scegliendo tra 65, 78 e 90 gradi, mentre lo zoom digitale 5x vi consentirà di essere ripresi anche quando vi trovate lontani dal computer.

L'accesso al computer aziendale sarà un gioco da ragazzi utilizzando il riconoscimento facciale, poiché la webcam Dell UltraSharp include Windows Hello. Dell ha persino integrato la funzione proprietaria ExpressSign-in in modo che i PC Dell possano rilevare la presenza dell'utente grazie ai sensori di prossimità presenti sulla webcam ed effettuare la login oppure bloccare il computer, a seconda che ci si stia avvicinando o allontanando dal computer.

L'azienda include nella confezione della webcam una cover magnetica, da agganciare all'obiettivo per proteggere la privacy. La cover può anche venire attaccata alla parte posteriore del dispositivo, mentre questo non è in uso.

Dell UltraSharp verrà resa disponibile a breve in tutto il mondo. In Italia è già possibile trovarla sul sito di Dell per €228,04 (prezzo scontato), con consegna inclusa nel prezzo. Non vediamo l'ora di provarla ed esprimere il nostro giudizio su un modello tanto promettente.