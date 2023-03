Daredevil: Born Again, la seconda stagione è già in lavorazione

La star di Daredevil: Born Again, Vincent D'Onofrio ha rivelato che la seconda stagione della serie TV Marvel è già in fase di sviluppo.

Durante un'intervista con Newsweek (Si apre in una nuova scheda), D'Onofrio – che tornerà a recitare nei panni di Kingpin in Daredevil: Born Again – ha informato i fan che la seconda stagione della nuova serie dedicata a Daredevil è già certa. Le parole di D'Onofrio arrivano a due settimane dall'inizio delle riprese della prima stagione di Born Again.

Rispondendo a una domanda su come Born Again differisca dalla precedente serie live-action di Daredevil andata in onda su Netflix tra il 2015 e il 2018, D'Onofrio ha rivelato che la seconda stagione di Born Again è già "scritta". Oltre a riferirsi in modo diretto ad un seguito, l'attore ha lasciato intendere che la trama della prima stagione dello show Disney Plus sarà un trampolino di lancio per i fatti che avverranno nella seconda stagione.

"Nella seconda stagione ci sono dei payoff giganteschi, giganteschi", ha detto l'attore della Marvel. "Questo accade anche nella prima stagione, ma non posso dire molto a riguardo.... i fan avranno davvero quello che vogliono".

Daredevil: Born Again (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Daredevil: Born Again è una delle tante serie televisive in fase di sviluppo che faranno parte della Fase 5. La seconda parte della saga del multiverso Marvel è iniziata a febbraio con Ant-Man and the Wasp: Quantumania ma, come molti altri fan e critici, non siamo rimasti del tutto entusiasti del film. Per saperne di più sul perché, leggete la nostra recensione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Dopo l'uscita di Ant-Man 3, la Marvel ha subito diversi contraccolpi. Victoria Alonso, una delle figure di spicco dei Marvel Studios, è stata licenziata per presunta violazione del contratto. Nel frattempo, nel fine settimana si è saputo che Jonathan Majors, che interpreterà Kang il Conquistatore (e le sue numerose varianti) nella Saga del Multiverso, è stato arrestato per accuse di violenza domestica. Al momento non è chiaro se l'arresto di Majors avrà ripercussioni sul suo futuro nel MCU.

Come se non bastasse, sono sorti altri problemi con gli studi che si occupano degli effetti speciali e la Marvel è stata costretta a posticipare l'uscita di The Marvels e di altri show della Fase 5.

Con l'uscita ormai prossima di Guardiani della Galassia 3, l'ultimo film dell'acclamato regista James Gunn che arriverà nelle sale il 5 maggio, gli Studios devono sperare in una buona riuscita per risollevare le sorti del MCU. Nel frattempo, la seconda stagione di Loki debutterà su Disney Plus nel corso dell'anno.

Analisi: nessuno mette a tacere Kingpin

Il Wilson Fisk/Kingpin di D'Onofrio è stato visto l'ultima volta in Hawkeye su Disney Plus. (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Con i problemi di cui sopra, siamo certi che la Marvel avrebbe fatto volentieri a meno della fuga di notizie scaturita dall'intervista di D'Onofrio.

D'Onofrio, però, non gioca secondo le regole. L'attore ha sempre parlato apertamente del periodo in cui ha interpretato l'iconico supercriminale e non sembra intenzionato a cambiare atteggiamento. Il suo amore per il ruolo di Fisk/Kingpin traspare ogni volta che gli viene chiesto di parlarne. Tuttavia, a quanto pare, D'Onofrio non da alcun peso agli accordi di non divulgazione.

Del resto non è il primo insider del settore a rivelare notizie ufficiali e/o segreti su Daredevil: Born Again.

Parlando a TechRadar nel dicembre 2022, l'interprete di Matt Murdock/Daredevil Charlie Cox ha confermato che, a differenza della sua controparte Netflix, Daredevil: Born Again non sarà vietato ai minori. Sappiamo anche che il Frank Castle/Punisher di Jon Bernthal sarà uno dei prossimi personaggi che entreranno a far parte del MCU, come confermato da D'Onofrio nella sua chiacchierata con Newsweek.

A nostro avviso, il ritorno di Bernthal potrebbe creare un grosso problema al MCU dal punto di vista della continuità. Tuttavia, l'episodio 8 di She-Hulk ha confermato che la serie televisiva Daredevil di Netflix è canonica nel MCU, quindi le cose potrebbero andare più lisce del previsto.

Daredevil: Born Again dovrebbe arrivare su Disney Plus nella seconda metà del 2024. Ma, dato che la Marvel ha modificato più volte il suo programma di uscite nell'ultimo anno, Born Again potrebbe subire un rinvio al 2025.

Se volete scoprire come guardare i film Marvel in ordine cronologico e di uscita vi consigliamo il nostro articolo dedicato che include tutte le serie TV, i film e i film d'animazione ispirati al Multiverso Marvel.