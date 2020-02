Cyberpunk 2077 disponibile dal giorno zero su Nvidia GeForce Now

GeForce Now di Nvidia supporterà Cyberpunk 2077 a settembre 2020, il giorno della sua effettiva uscita.

E, naturalmente, ciò indica che gli abbonati al servizio di game streaming potranno beneficiare della grafica RTX, che promette alcuni effetti visivi davvero interessanti, e soprattutto senza aver bisogno di un PC da gioco super costoso per poter usufruire di tutto questo.

Cyberpunk 2077 multiplayer , ci vorranno almeno due anni

, ci vorranno almeno due anni GeForce Now , Nvidia promette il ray tracing in streaming

, Nvidia promette il ray tracing in streaming Queste sono le migliori schede grafiche del 2020

In un annuncio sui suoi forum ufficiali, Nvida ha dichiarato che : "I membri di GeForce Now potranno prendere la loro copia su Steam e giocare il gioco non appena sarà disponibile."

In effetti bisogna possedere il videogioco per poter giocare sul servizio streaming di Nvidia (e GeForce Now deve anche supportare il titolo).

Questo è un grande passo avanti per il servizio di Nvidia, che ha senz'altro bisogno di un'iniezione di positività dopo la recente brutta figura con Activision Blizzard. Infatti quest'ultima avrebbe tolto tutti i suoi giochi dal servizio di streaming per colpa di un errore da parte di Nvidia. E questo fatto non è piaciuto a molti giocatori.

Prima Nvidia?

Cyberpunk 2077 uscirà a settembre anche su Google Stadia , e sebbene non sia un'esclusiva streaming Nvidia potrebbe essere disponibile prima su GeForce Now.

Questo perché, come riporta PC Gamer , CD Projekt ha precedentemente sottolineato che Cyberpunk 2077 non arriverà su Stadia fino a quando non verrà lanciato su PC e console. Ma questo annuncio è avvenuto prima che il gioco fosse ritardato fino a settembre, in precedenza Cyberpunk 2077 doveva essere lanciato ad aprile, quindi questa situazione potrebbe essere cambiata.

In ogni caso, entrerà sicuramente a far parte del servizio di game streaming di Google nel corso del 2020, se non al lancio probabilmente subito dopo.

L'annuncio di Nvidia ha avuto un'accoglienza piuttosto positiva come si potrebbe immaginare, ma alcune persone sono rimaste abbastanza scettiche a causa della recente polemica riguardo Activision Blizzard.

In altre recenti notizie su Cyberpunk 2077, Nvidia ha anche dato il via a una competizione in cui è possibile vincere una potente scheda grafica in edizione limitata GeForce RTX 2080 Ti , decorata con i colori e il logo del gioco.