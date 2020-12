Cyberpunk 2077, alcuni contenuti saranno disponibili anche per Death Stranding su PC

Lo sviluppatore di Death Stranding, Kojima Productions, ha annunciato una collaborazione con Cyberpunk 2077, insieme a uno sconto del 50% per Death Stranding su PC per un periodo limitato di tempo.

La versione Steam del gioco presenta già un cenno a Half-Life 2, ma ora includerà anche contenuti specifici provenienti dal mondo di Cyberpunk. Il personaggio principale del gioco, Sam Bridges, potrà essere equipaggiato con il braccio meccanico di Johnny Silverhand, essere dotato di un nuovo look in stile cyberware e sarà disponibile anche una skin "preem" per il veicolo Reverse Trike. Sarà anche possibile indossare gli eleganti occhiali aviators di Johnny Silverhand.

Il crossover aggiunge anche nuove funzionalità di hacking. Ora è possibile disabilitare i fastidiosi sensori dei MULE, ma anche stordire i nemici con gli Odradek e mandare in tilt i veicoli nemici.

L'imminente collaborazione tra i due giochi non è qualcosa che deve destare grandissimo scalpore: Hideo Kojima di Kojima Productions si trova già all’interno di Cyberpunk 2077 come NPC, così come l'iconico bambino di Death Stranding.

Buon Compleanno KP

La Kojima Productions ha celebrato il suo quinto anniversario il 15 dicembre 2020, ma non ha rilasciato importanti annunci oltre alla condivisione di alcuni sfondi e alcune considerazioni divertenti. Evidentemente intendeva rilasciare la notizia del Crossover con Cyberpunk 2077 per un momento successivo.

Sebbene Death Stranding sia un titolo importante, il gioco è attualmente in offerta al 50% su PC sia sull’Epic Games Store che su Steam. Se siete mai stati curioso di provare l'ultimo titolo di Kojima, è certamente il momento giusto di provarlo.

Al momento non ci sono novità su eventuali aggiornamenti per la versione PS4 del gioco, e sono molti i fan che sperano in una patch che faccia girare la versione PS5 a 60 fps.