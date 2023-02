Come vedere Makhachev vs Volkanovski, UFC 284 in streaming gratis

Domenica 12 febbraio, la RAC Arena di Perth, Australia, ospiterà l’incontro di arti marziali miste tra Islam Makhachev e Alexander Volkanovski. I due contendenti si sfideranno per il titolo di campione dei pesi leggeri, attualmente detenuto da Makhachev.

Makhachev vs Volkanovski in streaming: Data: Domenica 12 febbraio 2023 Dove: RAC Arena, Perth (AU) Quando: 04:00 (ora italiana) Streaming su: Kayo Sports FREE trial (Si apre in una nuova scheda) (AU) | ESPN Plus (Si apre in una nuova scheda) (US) | BT Sport (Si apre in una nuova scheda) (UK) | DAZN (Si apre in una nuova scheda) Guarda ovunque con NordVPN (Si apre in una nuova scheda)

L’evento UFC 284: Makhachev vs Volkanovski potrà essere seguito in streaming sui canali esteri ESPN Plus (Stati Uniti), BT Sport (Regno Unito) e Kayo (Australia). I servizi menzionati sono tutti a pagamento ma, se vi collegate al canale australiano Kayo, potrete seguire il match nel periodo di prova gratuita di 14 giorni.



Tuttavia, non è possibile collegarsi al canale dall'Italia, pertanto, sarà necessario dotarsi di una VPN per guardare Makhachev vs Volkanovski in streaming gratis.

Usare una VPN per vedere Makhachev vs Volkanovski in streaming

Per vedere Makhachev vs Volkanovski in streaming dovrete usare una VPN. Si tratta di un servizio che di solito include un'app da installare sul PC (ma anche un'estensione per browser, in certi casi), sullo smartphone Android oppure sull'iPhone, sugli iPad e su tablet Android.

(Si apre in una nuova scheda) 1. ExpressVPN - il migliore provider VPN (Si apre in una nuova scheda) In un mercato molto competitivo, ExpressVPN riesce a distinguersi per velocità, sicurezza e semplicità. Nei nostri test, questo servizio è riuscito a sbloccare Netflix dieci volte su dieci e inoltre permette di ottenere un rimborso entro i primi 30 giorni di sottoscrizione, oltre a tre mesi gratis sull’abbonamento.

Abbiamo testato e recensito VPN nel rispetto della normativa vigente e prettamente per scopi ricreativi, ad esempio:

1. Accedere a servizi di altri Paesi (nel rispetto dei termini e delle condizioni del servizio cui si accede);

2. Proteggere la propria sicurezza e aumentare la propria privacy online;

Non supportiamo in alcun modo utilizzi illegali o fraudolenti dei servizi VPN.

L’utilizzo di VPN per accedere a contenuti pirata non è in nessun modo approvato da Future Publishing.