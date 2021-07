Come vedere Cina-Italia e le finali 100 m femminili - Tokyo 2020 streaming gratis

Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 la caccia all'oro si fa sempre più concitata. E nel calendario del 31 luglio si disputano ben 21 finali, fra cui spicca senz'altro l'atletica leggera, con i 100 m femminili. Le due batterie partono sabato 31 luglio alle 14:50.

L'altro evento cloud della giornata è la partita di pallavolo femminile Cina-Italia. In teoria la Cina è un avversario temibile e le azzurre dovranno senz'altro fare attenzione, ma le premesse sono positive: l'Italia ha vinto entrambe le partite precedenti (ROC e Turchia), mentre la Cina ha perso i suoi incontri. La partita inizia sabato 31 luglio alle 14:45 del pomeriggio.

Un orario in cui per molti, stavolta, sarà possibile vedere la diretta su Rai 2. Se però volete vederlo in un altro momento, Tokyo 2020 in streaming è disponibile su diverse piattaforme (ma non c'è Raiplay).

Finali 100 m femminili Tokyo 2020 - Le azzurre e le favorite

Le italiane in gara sono Anna Bongiorni e Vittoria Fontana.

Da tenere d'occhio Shelly-Ann Fraser-Pryce, oro olimpico a Pechino e Londra, la campionessa in carica Elaine Thompson-Herah e Shericka Jackson.

Fra le favorite, Marie-Josée Ta Lou, Dina Asher-Smith e Blessing Okagbare.

Non correrà invece Sha’Carri Richardson per le vicende legate alla positività alla cannabis.

Olimpiadi di Tokyo 2020: il calendario delle finali del 31 luglio

Triathlon

Prova Mista - 01:30 - 03:10

Nuoto

800 m Stile Libero Femminili - 03:30 - 05:30

4x100 m Misti - 03:30 - 05:30

100 m Farfalla Maschili - 03:30 - 05:30

200 m Dorso Femminili - 03:30 - 05:30

Tennis

Singolo Femminile - 05:00 - 13:00

Tiro a volo

Trap Mix - 06:45 - 07:30

Vela

RS:X Femminile - 07:30 - 08:00

RS:X Maschile - 08:30 - 09:00

Trampolino elastico

Gara Maschile - 07:50 - 08:15

Sollevamento Pesi

81 kg Maschile - 08:50 - 10:40

96 kg Maschile - 12:50 - 14:40

Tiro a segno

Carabina 50 m 3 Posizioni Femminile - 09:00 - 09:50

Tiro con l'arco

Prova Individuale Maschile - 09:45 - 10:00

Badminton

Doppio Maschile - 11:00 - 16:00

Rugby

Torneo Femminile - 11:00 - 11:30

Judo

Prova a Squadre - 11:20 - 12:00

Scherma

Sciabola a Squadre Femminile - 12:30 - 13:20

Atletica

Lancio del Disco Maschile - 13:15 - 14:25

4x400 m Mista - 14:35 - 14:39

100 m Femminili - 14:50 - 14:51

(Image credit: Reuters)

Tra gli altri eventi degni di nota, a cui parteciperanno atleti italiani, da segnalare il tiro con l'arco con Mauro Nespoli; la pallacanestro maschile, dove vedremo Italia-Nigeria.

Irma Testa ha già fatto la storia, perché è la prima donna italiana a ottenere una medaglia nella boxe. Ma c'è ancora un incontro, che potrebbe portarla più in alto sul podio.

Vedremo poi Italia-Giappone nella pallamano (fase preliminare).

Insomma, come al solito una giornata bella densa si avvenimenti sportivi.

Finali 100 m femminili, Tokyo 2020 live stream Data: sabato 31 luglio

Orario d'inizio: 14:50 (ora italiana)

Luogo: Olympic Stadium, Tokyo

Streaming gratis: l'atletica leggera femminile non è disponibile gratuitamente

Altre piattaforme: DAZN, BBC, Discovery+, Sky Sport, CBC (Canada), Eurosport Player Per chi è all'estero si può usare ExpressVPN per vedere la RAI. Oppure dall'Italia per accedere ad altre piattaforme di streaming, come BBC o CBC.

Tokyo 2020 streaming gratis? Non sulla RAI

Incredibile ma vero, Raiplay non sta trasmettendo le olimpiadi in streaming. Sul sito dell'azienda c'è pochissimo dedicato alla manifestazione giapponese. Si può vedere qualcosa su Rai 2, ma pochissimo materiale sarà trasmesso in streaming online e on-demand.

Inoltre, occorre tenere presente che la RAI ha deciso di tenere un "palinsesto non fisso", nel senso che potrebbe cambiare dinamicamente la programmazione per dare la priorità agli eventi più importanti, anche in base alla presenza o meno di atleti azzurri in gara. Per esempio, oggi ci potrebbe essere un conflitto tra volley, cento metri e boxe femminile.

Per fortuna ci ci sono altre piattaforme possibili. Dazn, Discovery+ e Eurosport sono le migliori opzioni. Discovery+ costa di più ma è l'unica piattaforma che include davvero tutto. Dazn e Eurosport costano un po' meno. Discovery+ è disponibile anche come canale extra su Amazon Prime Video, e richiede un extra di 8 euro al mese.

Diversi piattaforme estere, tuttavia, trasmettono gli eventi di Tokyo 2020 in streaming, senza dover pagare nulla. Per accedere vi servirà una VPN, e noi vi consigliamo ExpressVPN.

Chi è appassionato e vuole godersi le olimpiadi, magari on demand, deve mettersi il cuore in pace e accettare l'idea di spendere qualcosa.

Se vi interessa il Gran Premio di F1, ecco come vedere la Formula 1 in streaming

Tokyo 2021 streaming gratis

Le olimpiadi di Tokyo 2020 sono trasmesse in streaming e tramite TV tradizionale, in modo gratuito, da molte TV locali. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, non saranno trasmessi tutti gli eventi, né potete essere certi che non ci saranno interruzioni.

La Rai trasmette molti eventi su Rai 2, tramite i canali tradizionali, ma almeno per il momento non ci sono contenuti disponibili in streaming su Raiplay.

Se volete vedere le finali dei 100 m femminili in streaming, forse potete avere fortuna con una delle altre TV nazionali europee che trasmettono le olimpiadi:

Italia - RAI (solo digitale terrestre, niente streaming)

UK - BBC e BBC iPlayer

Francia - TF1

Germania - ARD e ZDF

Spagna - Mediaset e RTVE Televisión Española (APP)

Per accedere vi servirà una VPN, e noi vi consigliamo ExpressVPN . Serve sia per per vedere la RAI dall'estero o per vedere una TV internazionale in Italia, in streaming via internet.

Amazon Prime Video Potete vedere le olimpiadi in diretta, oppure i singoli eventi in differita e on demand, anche su Amazon Prime Video. Per farlo vi servirà l'abbonamento di base, più il pacchetto extra Discovery+. Vedi offerta

Tokyo 2020 è su DAZN DAZN permette di abbonarsi anche per un solo mese, quindi potrete disdire alla fine delle olimpiadi, se non siete più interessati. Per un costo molto contenuto avrete accesso a tutti i contenuti di Tokyo 2020 in streaming. Vedi offerta

Eurosport Player Potete abbonarvi a Eurosport Player per circa 8 euro e vedere praticamente tutti gli eventi di Tokyo 2020. I contenuti sono disponibili in streaming, su PC, smartphone, tablet e la maggior parte delle smart TV.Vedi offerta

Come vedere le finali dei 100 m femminili di Tokyo 2020

Le finali di atletica leggera e gli altri eventi di sabato 31 luglio saranno trasmessi da Rai2 tramite i canali tradizionali, e in streaming da Prime Video, DAZN e altre piattaforme a pagamento.

Vista la presenza di due atlete italiane, siamo abbastanza sicuri che Rai2 trasmetterà davvero l'evento. Tuttavia non ci sono garanzie, e la programmazione potrebbe cambiare anche all'ultimo momento. E c'è il conflitto con la partita di pallavolo, anche se in teoria non ci sono sovrapposizioni (salvo ritardi, sempre possibili).

Potete sottoscrivere un abbonamento, oppure provare a vedere la partita gratuitamente sulla TV di un altro Paese - con il commento in un'altra lingua, ovviamente.

Per farlo vi servirà una delle migliori VPN. O, perché no, una delle migliori VPN gratuite.

Ciò è necessario perché le varie TV e piattaforme hanno il permesso di trasmettere solo in un certo Paese. Con una VPN potrete però avere un indirizzo IP del Paese che volete, e il problema è risolto.

Usare una VPN è una scelta del tutto legale e i prezzi sono molto abbordabili. In genere sono abbonamenti da almeno un mese, e se non volete rinnovare si può dare disdetta in modo facile e veloce.

Usare una VPN è semplicissimo:

1. Scaricate e installate la vostra VPN: la nostra prima scelta è ExpressVPN

2. Connettetevi alla corretta posizione server: aprite l'app VPN e scegliete la posizione

3. Andate alla diretta streaming dell'emittente: se vi interessa la copertura completa delle olimpiadi, scegliete l'app di streaming della TV che volete seguire.

(Image credit: kovop58 / Shutterstock.com)

Come guardare le finali dei 100 m femminili gratis in live streaming, in Italia

Purtroppo non abbiamo trovato piattaforme in Italia che trasmettano le olimpiadi in forma del tutto gratuito. Le opzioni migliori, al momento, sono

- Sottoscrivere un abbonamento a Prime Video, DAZN, Eurosport Player o Discovery+

- Usare una VPN e provare con le piattaforme di altri paesi (europei e non), rinunciando al commento in Italiano.