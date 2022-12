Come vedere Bayern Monaco-Inter in streaming gratis

La Champions League continua, e il cammino verso le finali vede ancora le squadre italiane in gioco, di fronte a sfide sempre più difficili. Tra le prossime sfide, si fa notare l'incontro Bayern Monaco - Inter. Entrambe le squadre sono già qualificate per gli ottavi di finale, ma tutte e due cercheranno senza dubbio di portare a casa la vittori.

La partita si terrà presso la Allianz Arena, a Monaco (Germania), e il calcio d'inizio è per le 21:00 di martedì 1 novembre 2022. La partita sarà visibile su Sky, Now TV e Canale 5, anche in streaming internet. Nel caso di Canale 5, la partita Bayern Monaco - Inter si può vedere gratis.

Nella gara d’andata giocata a Milano lo scorso 7 settembre, i tedeschi hanno vinto per 2-0, con gol di Sanè e (autogol) D’Ambrosio.

Bayern Monaco - Inter, come vederla in streaming dall'estero

Bayern Monaco - Inter sarà trasmessa in streaming da Canale 5, gratuitamente. In alternativa, la si potrà vedere su NowTV e Sky.

Se siete all'estero, di base i canali che fanno streaming non si possono vedere, quindi niente partita. Questo succede perché i vari canali nazionali hanno diritti esclusivi sulle partite, quindi per vedere gli eventi sportivi bisognerebbe avere un abbonamento anche alle TV degli altri paesi.

Oppure potete avere un solo abbonamento, quello della migliore VPN. Basterà poi installare il programma sul vostro computer, smartphone e tablet; poi si imposta l'Italia come paese virtuale, ed ecco che i canali italiani tornano visibili!

Esistono tantissime VPN tra cui scegliere, ma noi riteniamo che la più affidabile, sicura e semplice da usare sia NordVPN. È compatibile con numerosi dispositivi, come Apple TV, PlayStation, Amazon Fire TV, Xbox, iOS e Android.

Dovete tuttavia tener presente che il tentativo di aggirare le restrizioni geografiche utilizzando una VPN è espressamente vietato nei termini e nelle condizioni d'uso di molte piattaforme streaming. La scelta di utilizzare una VPN è quindi a vostro rischio e pericolo.

Abbiamo testato e recensito VPN nel rispetto della normativa vigente e prettamente per scopi ricreativi, ad esempio:

1. Accedere a servizi di altri Paesi (nel rispetto dei termini e delle condizioni del servizio cui si accede);

2. Proteggere la propria sicurezza e aumentare la propria privacy online;

Non supportiamo in alcun modo utilizzi illegali o fraudolenti dei servizi VPN.

L’utilizzo di VPN per accedere a contenuti pirata non è in nessun modo approvato da Future Publishing.