Come guardare la cerimonia di chiusura di Tokyo 2020 streaming gratis

Cerimonia di chiusura - Tokyo 2020 live stream Data: domenica 8 agosto

Orario d'inizio: 13:00 (ora italiana)

Luogo: Tokyo Olympic Stadium

Streaming gratis: la cerimonia di chiusura verrà trasmessa su RAI 2 alle ore 13:00

Altre piattaforme: DAZN, BBC, Amazon Prime Video, Discovery+, Sky Sport, CBC (Canada), Eurosport Player Chi è all'estero può usare ExpressVPN per vedere la RAI. Oppure dall'Italia per accedere ad altre piattaforme di streaming, come BBC o CBC.

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 si chiuderanno con la cerimonia di domenica 8 agosto, che avrà luogo presso il Tokyo Olympic Stadium a conclusione di una giornata ricca di eventi, tra cui le finali di boxe e pallavolo e l'attesissima maratona maschile.

L'ultima gara della giornata sarà la finale di pallanuoto maschile delle ore 9:30 (orario italiano). La cerimonia di chiusura avrà invece inizio alle ore 13:00 (orario italiano).

Proprio come avvenuto per la cerimonia di apertura, il pubblico non potrà essere presente a causa delle restrizioni legate al COVID-19.

Gli atleti delle nazioni partecipanti ai giochi olimpici saranno chiamati a rappresentare i Paesi di provenienza portando la bandiera nazionale, che l'Italia ha affidato a Marcell Jacobs, il vincitore dei 100 metri maschili.

Tokyo 2020 streaming - cerimonia di chiusura

Una parte fondamentale della cerimonia consisterà nella consegna della bandiera olimpica alla prossima nazione ospitante, ovvero la Francia. Mentre il segmento artistico della cerimonia di apertura era stato progettato per celebrare la cultura e la tradizione giapponese, la cerimonia di chiusura farà lo stesso per la Francia.

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 si concluderanno ufficialmente con lo spegnimento della fiamma olimpica.

Come vedere la cerimonia di chiusura di Tokyo 2020

L'evento andrà in onda su Rai 2, quindi sarà possibile seguirlo gratuitamente in TV, a patto che non vi troviate all'estero. L'orario d'inizio è fissato per le 13:00, ora italiana.

Come vedere la cerimonia conclusiva delle Olimpiadi di Tokyo 2020 dall'estero

Sarà possibile assistere alla cerimonia conclusiva delle Olimpiadi di Tokyo 2020 su Rai2 tramite i canali tradizionali e in streaming su Prime Video, DAZN e altre piattaforme a pagamento. Non ci sono piattaforme che trasmettano l'evento in streaming gratuitamente - così come è stato per tutte le Olimpiadi finora.

Potete abbonarvi a una di queste piattaforme, se non lo avete già fatto. Oppure potete cercare di vedere la cerimonia di chiusura di Tokyo 2020 in streaming gratis, controllando sui canali nazionali di altri paesi. In questo caso vi servirà una VPN per evitare il blocco regionale. Vi sarà utile anche se volete vedere una delle piattaforme italiane che abbiamo citato ma siete all'estero.

Una VPN, tra le altre cose, è un un software che vi consente di "varcare i bordi digitali" che vi permetterà di usufruire dei servizi in streaming gratis e a pagamento disponibili in Italia.

Amazon Prime Video Potete vedere le olimpiadi in diretta, oppure i singoli eventi in differita e on demand, anche su Amazon Prime Video. Per farlo vi servirà l'abbonamento di base, più il pacchetto extra Discovery+. Vedi offerta

Tokyo 2020 è su DAZN DAZN permette di abbonarsi anche per un solo mese, quindi potrete disdire alla fine delle olimpiadi, se non siete più interessati. Per un costo molto contenuto avrete accesso a tutti i contenuti di Tokyo 2020 in streaming. DAZN ospiterà anche il campionato di serie A 2021-2022.Vedi offerta

Eurosport Player Potete abbonarvi a Eurosport Player per circa 8 euro e vedere praticamente tutti gli eventi di Tokyo 2020. I contenuti sono disponibili in streaming, su PC, smartphone, tablet e la maggior parte delle smart TV.Vedi offerta

(Image credit: kovop58 / Shutterstock.com)

Usare una VPN è semplicissimo:

1. Scaricate e installate la vostra VPN: la nostra prima scelta è ExpressVPN

2. Connettetevi alla corretta posizione server: aprite l'app VPN e scegliete la posizione

3. Andate alla diretta streaming dell'emittente: se vi interessa la copertura completa delle olimpiadi, scegliete l'app di streaming della TV che volete seguire.