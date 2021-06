Code per comprare Nvidia RTX 3080 Ti (come quelle di iPhone)

La Nvidia RTX 3080 Ti è appena uscita e sappiamo che è una scheda video fantastica. Ma è anche molto costosa e soprattutto difficile da trovare, come praticamente qualsiasi cosa in ambito tecnologico, ultimamente.

Ciò che forse non era lecito aspettarsi è che le persone facessero decine di ore in coda per averne una. È una cosa che abbiamo già visto in passato, per l'uscita dei nuovi iPhone. Ma che accadesse per una scheda video... beh non era proprio prevedibile.

E invece eccole lì, centinaia di persone una dietro l'altra, accomunate dalla speranza di tornare a casa con una nuova scheda video, con cui godersi i migliori giochi del momento. Dopo aver assemblato un PC, ovviamente.

Gestire le code ha richiesto un'organizzazione attenta a precisa da parte dei negozianti, e in alcuni casi si è reso necessario il controllo da parte delle Forze dell'Ordine. Non sono mancati momenti di tensione.

Ciò che accade è che sono mesi, letteralmente, che comprare una scheda video è diventata una missione quasi impossibile. Tant'è che il nostro articolo come dove comprare una RTX 3080 è uno dei più letti, ogni giorno. E lo stesso vale per la guida su come comprare una PS5 o quella dedicata alle offerte su Xbox Series X.

L'acquisto online è reso più difficile dalla presenza di sciacalli e bot (programmi automatici che comprano i pochi prodotti disponibili). Ma un bot (almeno per ora) non può mettersi in coda per strada.

Due giocatori accampati in attesa di comprare una RTX 3080 Ti (Image credit: Future)

Nvidia RTX 3080 Ti, disponibilità limitata

Per la RTX 3080 Ti valgono quindi le stesse regole degli altri prodotti. Se ne volete una e sapete che un negozio l'avrà disponibile fisicamente, andateci di persona. Altrimenti cercate di monitorare quanti più canali possibili, perché magari riuscirete a scoprire dove e come comprarne una.

Comprensibile, quindi, che ci si metta in coda. E forse sono comprensibili anche le scene assurde raccontate da Kotaku. Anche perché nella maggior parte dei casi le persone si mettono ad aspettare senza la certezza che avranno una scheda, e se alla fine non ce la fanno un po' di nervosismo va messo in conto.