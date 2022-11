Cercate un mouse da gaming? Approfittate dell'offerta per fare vostro il Logitech G PRO!

Logitech G PRO Wireless a 105,00€ 81,99€ (Si apre in una nuova scheda)

Logitech G PRO è un mouse da gioco professionale senza fili, progettato per offrire elevate prestazioni, grazie alla connessione ad alta velocità e a latenza ridotta, di solo 1ms. Il sensore ad alta precisione, HERO 25K, ha una risoluzione che va da 100 - 25.600 DPI e un polling rate di 1KHz.

Ha una scocca leggera, dal peso di soli 80g, ma al tempo stesso resistente e robusta, il che lo rende ottimale per portarlo in giro, nel caso il vostro sistema sia un portatile da gaming (Si apre in una nuova scheda) o un Mac (Si apre in una nuova scheda).

I pulsanti laterali sono inoltre removibili e rendono questo mouse ambidestro, dando inoltre la possibilità di personalizzarlo e decidere quanti pulsanti utilizzare.