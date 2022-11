Questa lavatrice Samsung smart ha un prezzo davvero incredibile

Lavatrice Samsung WW80T734DWH/S3 a 1.179€ 479€ (Si apre in una nuova scheda)

Con uno sconto del 60%, l'offerta di questa lavatrice smart Samsung è a dir poco incredibile. É dotata di tutte le funzioni che si possano desiderare, come l'Ecolavaggio per risparmiare, la modalità QuickDrive per dimezzare i tempi di lavaggio e il Vapore igienizzante per lo sporco ostinato.

Il pannello intelligente impara le vostre abitudini per facilitare le operazioni di lavaggio e manutenzione, inoltre l'Ecodosatore calcola automaticamente le quantità di ammorbidente e detersivo necessarie per un pulito impeccabile.