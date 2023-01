C'è una Nvidia RTX 4090 Ti, e forse anche una RTX Titan

La RTX 4090 Ti di Nvidia, il presunto aggiornamento dell'attuale ammiraglia Lovelace, è stata oggetto di una nuova fuga di notizie: pare che questa versione potenziata RTX 4090 potrebbe arrivare insieme a una nuova RTX Titan.

Le ultime notizie sulla scheda grafica RTX 4090 Ti provengono dal noto leaker Kopite7kimi su Twitter, come segnalato da VideoCardz (Si apre in una nuova scheda).

RTX 4090 TiPG136/139-SKU31018176FP3296M L224Gbps 24G GDDR6Xtotal board power ~600WJanuary 30, 2023 See more

Il leaker ritiene che il piano attuale preveda che la rinnovata GPU di punta sia dotata di 18.176 CUDA Core, 24 GB di VRAM GDDR6X (con velocità di 24 Gbps), con un consumo di circa 600W. La 4090 Ti dovrebbe inoltre utilizzare la stessa GPU della RTX 4090, il che non sarebbe una grande sorpresa.

Questo si combina con un'altra indiscrezione recente, in cui un secondo leaker su Twitter, MEGAsizeGPU (Si apre in una nuova scheda), ha pubblicato quella che si presume essere un'immagine della RTX Titan che, se le informazioni sono corrette, sarà un'enorme scheda a quattro slot, che spinge il consumo di energia fino a 800W (utilizzando la stessa GPU AD102, ma raddoppiando la memoria video della RTX 4090 a 48GB, nientemeno).

Ancora più potente della RTX 4090, ma a quale costo?

Si noti che gli 800W menzionati per la vociferata RTX Titan sono la potenza massima della scheda, non il TGP nominale. Ricordiamo che la RTX 4090 ha un TGP di 450W, ma può essere spinta oltre - fino a 600W è il limite massimo di potenza, almeno con la Founders Edition (di Nvidia stessa) e alcune schede di terze parti. Quindi la RTX 4090 Ti rimarrà invariata da questo punto di vista.

Se ci saranno i due nuovi modelli, RTX 4090 Ti e RTX Titan, allora forse la Titan si differenzierà per il numero di core full-fat del chip AD102, che è di 18.432, un po' più dei 18.176 CUDA Core che potremmo vedere sulla 4090 Ti; e questo avrebbe senso. Anche se le indiscrezioni passate (di qualche tempo fa, è vero) suggerivano che la Titan fosse dotata di 18.176 core (e da allora non abbiamo sentito nulla che indichi qualcosa di diverso).

In passato, tuttavia, sembra che ci sia stata un po' di confusione sulla direzione che Nvidia potrebbe prendere con un modello Lovelace superiore alla RTX 4090. Qualche tempo fa, abbiamo sentito voci su una 4090 Ti, poi che forse era stata cancellata, e poi che potrebbe essere effettivamente una RTX Titan. Insomma, magari esiste solo una scheda di cui parlare, ma il nome non è ancora chiaro.

Tuttavia, piuttosto che cercare di scegliere la strada da seguire con una scheda grafica con potenza AD102, sembra che Nvidia si stia preparando a lanciare sia una RTX 4090 Ti che una RTX Titan. Un'idea possibile, ma come sempre certe notizie vanno prese con cautela.

Non abbiamo indizi su quali siano i tempi di rilascio previsti da Nvidia, ma questo potrebbe essere legato alla minaccia che il Team Green sente nei confronti delle schede grafiche RDNA 3 di AMD. Al momento, la RTX 4090 di Nvidia non è minacciata dalle schede grafiche RDNA 3 di AMD, con la RX 7900 XTX che sta guida il gruppo ma si confronta più che altro con la RTX 4080, che con la 4090).

Quanto sarà più veloce la RTX 4090 Ti rispetto all'attuale GPU di punta Lovelace? Beh, l'aumento dei CUDA Core è di 1.792, che non è enorme. Tuttavia, dobbiamo ricordare che, oltre a questo, la sua VRAM teoricamente più veloce (24 Gbps secondo il leaker, contro i 21 Gbps della 4090) potrebbe migliorare ulteriormente le prestazioni e le velocità di clock potrebbero (e probabilmente lo faranno) essere leggermente aumentate con la variante Ti.

Quindi, possiamo sperare in un aumento delle prestazioni del 15% con la 4090 Ti, o qualcosa del genere? Forse, anche se si tratta probabilmente dello scenario migliore, e inoltre è probabile che il prezzo subisca un balzo maggiore. Il costo ampiamente previsto della 4090 Ti è di 2.000 dollari, ovvero il 25% in più rispetto alla RTX 4090, a fronte di un aumento delle prestazioni del 15%. In euro, si va come niente sopra a quota €2.500.

In breve, ci aspettiamo che la proposta di valore complessivo della 4090 Ti sia leggermente inferiore a quella della 4090 e, in realtà, non sarebbe una sorpresa visto la situazione di Nvidia con le schede grafiche premium in questo momento.