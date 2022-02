Canon ha lanciato l'obiettivo per mirrorless più lungo al mondo

Canon ha lanciato l'obiettivo per fotocamere mirrorless più lungo al mondo. Con un lunghezza focale di ben 1200mm, Canon RF 1200mm f/8L IS USM è un sogno per chiunque si occupi di fotografia sportiva e faunistica, purché possa permetterselo.

Questa lente si pone come erede del precedente EF 1200mm f/5.6 L USM, ma è concepita appositamente per le più recenti mirrorless Canon come EOS R3. Oltre al super tele da 1200mm, Canon ha presentato anche il nuovo RF 800mm f/5.6L IS USM.

In entrambi i casi si tratta di lenti molto grandi, anche se risultano considerevolmente più compatte rispetto ai corrispettivi modelli sviluppati per le fotocamere reflex dell'azienda.

Canon RF 800mm f/5.6L IS USM ha una lunghezza di 432mm e pesa 3.14kg, mentre il più lungo RF 1200mm f/8L IS USM è poco più grande e misura circa 500mm per 3.34kg, circa un quinto del peso di Canon EF 1200mm f/5.6 L USM.

(Image credit: Park Cameras)

Le dimensioni "ridotte" si devono almeno in parte al fatto che i nuovi obiettivi Canon si basano su ottiche RF esistenti (RF 400mm e RF 600mm), dalle quali riprendono il design con aggiungendo qualche elemento nella parte posteriore.

Le lunghezze focali da 800mm e 1200mm non rappresentano il limite massimo delle due ottiche, dato che entrambe sono compatibili con i moltiplicatori Canon RF 1.4x e RF 2x. Abbinando quest'ultimo al teleobiettivo Canon RF 1200mm F8L IS USM si possono fotografare soggetti fino a 400m di distanza.

Ovviamente sono lenti da usare con un treppiede professionale, ma per tutte le evenienze è presente uno stabilizzatore di immagine integrato che può tornare utile negli scatti a mano libera. Canon RF 800mm f/5.6L IS USM raggiunge i 4.5 stop di compensazione (dichiarati), mentre il fratello maggiore RF 1200mm f/8L IS USM si ferma a 4.

Le nuove ottiche Canon sono pensate per i fotografi professionisti che prediligono lo sport, la faunistica o per i grandi eventi, ma visto il loro prezzo potrebbero risultare proibitive anche per gli esperti del settore. Entrambi gli obiettivi saranno disponibili da maggio 2022 a un prezzo di $16,999 Canon RF 800mm f/5.6L IS USM e $19,999 per Canon RF 1200mm f/8 L IS USM.