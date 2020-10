Call of Duty: Modern Warfare, la Stagione 4 aggiunge una nuova modalità incredibilmente frenetica

Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone , la versione standalone battle royale. ha ricevuto oggi nuovi contenuti grazie all'aggiornamento Reloaded della Stagione 4 di Call of Duty: Modern Warfare .

L’aggiunta più significativa nel nuovo aggiornamento di metà stagione riguarda Warzone, con l’introduzione di una nuova sfida a tempo in cui fino a 200 giocatori potranno competere in ben 50 squadre da quattro (o quad). Sul campo di battaglia potrannosfidarsi 50 avversari in più rispetto a prima, riducendo di molto le probabilità di sopravvivenza.

Oltre a vedere il ritorno della modalità Team Defender è stata aggiunta anche una nuova mappa per Call of Duty: Modern Warfare chiamata Cheshire Park. Nella modalità Team Defender, se non l'avete mai provata, un giocatore deve tenere al sicuro la bandiera della sua squadra il più a lungo possibile mentre i suoi compagni lo difendono.

(Image credit: Activision)

C'è anche un nuovo equipaggiamento da trovare su Warzone, oltre a una nuova potente arma. Spotter Scope vi consente di scansionare l'ambiente e mostrarvi la posizione dei nemici senza essere rilevati. Quando viene utilizzato, la vostra posizione non viene segnalata agli altri giocatori, è quindi perfetto per chi preferisce giocare con una strategia ben precisa, rimanere nascosto e aspettare il momento giusto.

Il Rytec AMR è invece piuttosto diverso. È uno dei fucili semiautomatici più letali disponibili nel gioco, e ovviamente quando lo userete diventerete visibili. Sicuramente conviene centrare il bersaglio al primo colpo.

Infine, a modalità Juggernaut Royale fa il suo debutto su Warzone, in cui i giocatori si sfidano per ottenere la tuta Juggernaut. Prendetela e sarete in grado di utilizzare una potente mitragliatrice, oltre a sfruttare tanti altri vantaggi, come non subire danni dalle cadute. Se venite eliminati, però, verrà generata una nuova tuta Juggernaut, e i giocatori restanti potranno tornare a sfidarsi per accaparrarsi questo potenziamento.

Una miglioria di non poco conto

Se anche voi siete stufi di essere eliminati dai Grau (lo siamo tutti), la buona notizia è che l’aggiornamento ha depotenziato l’arma. Il danno inflitto è stato leggermente ridotto mentre è stato aumentato il rinculo, impedendogli in teoria di apparire in ogni killcam del gioco.

Il download dell'ultima patch di Call of Duty: Modern Warfare richiede tempo. Il peso può variare tra i 22-30 GB se avete già installato Warzone o 22-36 GB se avete invece la versione completa di Call of Duty: Modern Warfare.