Bose QC35 II, problemi con l'aggiornamento firmware

Le Bose QuietComfort 35 II sono tra le migliori cuffie con cancellazione del rumore esistenti, ma un recente aggiornamento firmware sta dando qualche problema.

Diversi utenti infatti lamentano una riduzione sostanziale proprio della cancellazione del rumore, che è il dettaglio che dà più valore a queste cuffie. What Hi-Fi? racconta i vari post comparsi sui forum di supporto.

Chi vive in Massachusetts (USA) o nelle vicinanze può compilare un questionario online e sperare che un ingegnere Bose si presenti a casa sua per risolvere il problema.

(Image credit: TechRadar)

Comprare adesso le Bose QC 35 II?

Lo scorso 26 giugno Bose ha dichiarato che la funzione di cancellazione del rumore non è stata toccata dell'aggiornamento. Poi però i rappresentanti dell'azienda sono intervenuti sul forum ufficiale delle QC35 II, lo scorso 2 settembre, per dire "abbiamo un gruppo di lavoro che si occupa delle vostre segnalazioni, tutto il giorno tutti i giorni ... abbiamo anche contattato alcuni di voi per chiedere se possiamo venire a casa vostra e testare le vostre QC35 II con il vostro telefono, nel vostro ambiente".

All'inizio alcuni sono riusciti a disinstallare l'aggiornamento, ma successivamente Bose ha bloccato tale possibilità dicendo che l'update "risolve problemi di sicurezza", come spiega The Verge.

Negli ultimi mesi Bose ha introdotto le Bose Noise-Cancelling Headphones 700, cioè il loro nuovo modello di punta.

Non per questo però le Bose QC35 II non sono meritevoli. Anzi, forse questo è un buon momento per compararle, anche se magari sarà meglio non installare alcun aggiornamento finché questa vicenda non sarà chiarita.

In ogni caso, se state cercando delle cuffie con riduzione del rumore, vale la pena di considerare anche l'arrivo del Black Friday e del Cyber Monday. Tra qualche settimana cominceremo a vedere sconti molto interessanti, forse anche sul prodotto che volete comprare.