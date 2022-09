Bose presenta QuietComfort SE, eredi naturali delle QuietComfort 45

Che succede? Bose ha da poco presentato le nuove cuffie QuietComfort SE. Perché è importante? Come per il precedente modello, offrono 24 ore di autonomia e diverse funzionalità, tra cui la cancellazione attiva del rumore e altro.

Bose ha da poco presentato le nuove cuffie QuietComfort SE, un modello che sostituisce le QuietComfort 45 uscite lo scorso anno. Il lancio è avvenuto in sordina tramite un video pubblicato sul canale YouTube ufficiale della casa, il quale mostra il contenuto della confezione oltre alle funzionalità di connettività e dell'app Boss Music App.

Come per il modello precedente, QuietComfort SE garantiscono fino a 24 ore di autonomia con una singola ricarica e fino a 3 ore con una breve carica di 15 minuti, richiedendo infine 2,5 ore per la ricarica completa.

(Image credit: Bose)

Anche in questo caso la porta micro-USB è stata rimpiazzata in favore di una USB Tipo-C ed è presente la funzionalità per la cancellazione attiva del rumore. Questa e altre funzioni, come Aware Mode (la modalità ambiente di Bose), possono essere gestite attraverso i tasti fisici posti nella parte laterale delle cuffie wireless. È inoltre possibile controllare altre impostazioni, come l'equalizzazione audio, tramite l'app mobile dedicata.

Come è possibile vedere nel video, la confezione include una pratica custodia per portare in giro le cuffie, un cavo USB con estremità Tipo-A e Tipo-C e un cavo audio da 3,5mm, nel caso si preferisca una connessione cablata piuttosto che quella wireless tramite Bluetooth 5.1.

Le cuffie sono anche ripiegabili così da ridurre gli ingombri e aumentare la portabilità.

Bose QuietComfort SE saranno presto disponibili in Europa al prezzo di 350€.

Fonte: GSMArena