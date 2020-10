Bloodborne: il remaster potrebbe arrivare anche su PC e PS5

Tra tutti i giochi che i gamers si aspettano di vedere su PC, Bloodborne è sempre stato in cima alla classifica già dalla sua uscita per PS4 nel 2015. Attualmente le voci in circolazione indicano che il gioco, oltre che su PC, potrebbe arrivare anche su PS5 .

L’affermazione arriva dal canale YouTube PC Gaming Inquisition , che non cita le proprie fonti. Nel video viene anche detto che gli sviluppatori di Bluepoint Games e QLOC stanno lavorando per migliorare la versione PC con nuovi aggiornamenti grafici, includendo anche il supporto a 60fps; vengono inoltre riportati anche diversi dettagli, tra cui un cursore FOV.

In precedenza il leaker CaseyExplosion aveva affermato che avrebbe pagato 100 dollari a chiunque gli avesse offerto delle informazioni abbastanza sostanziose sull’arrivo di Bloodborne, ed in effetti qualcosa gli è arrivato. CaseyExplosion afferma che la data del uscita su PC sarebbe stata rinviata per aspettare l’evento Sony del 5 giugno (data che è stata anch’essa spostata ed è attualmente sconosciuta).

Altre fonti, inclusi i leaker Wario 64 e Imran Khan di Kinda Funny, hanno accennato a diverse novità sui giochi FromSoftware.

Prima di proseguire, è doveroso sottolineare che sulla versione di Bloodborne per PC non c'è ancora nulla di confermato, nessun rumor dalla società, nessun URL registrato, e in realtà niente di ciò che attualmente sappiamo da fonti ufficiali conferma le voci che stanno ultimamente prendendo piede. Si dice che Bluepoint Games stia lavorando ad un remake di Demon's Souls per PS5. La notizia di Bloodborne è un nuovo elemento, ma per quanto ne sappiamo, Bluepoint non ha mai collaborato con un altre aziende per il porting di un gioco. QLOC è un altra società specializzata nel porting che ha lavorato su Dark Souls Remastered.

Sarebbe una gran bella sorpresa se Sony utilizzasse l’evento di lancio della PS5 per rivelare delle novità anche per PC. Quando Sony ha annunciato Horizon: Zero Dawn per PC, la cosa è stata gestita magnificamente, la notizia è stata riportata in un'intervista con il capo dei PlayStation Worldwide Studios, Hermen Hulst. Ma pensiamo anche che probabilmente Sony non voglia distrazioni durante il suo evento di lancio per la PS5.

Bisogna anche sottolineare che lo specialista di Bloodborne Lance McDonald dopo aver visto la fonte delle ultime voci, afferma di non crederci.

I have also been shown the original source of the recent flurry of rumours and I personally believe it is without merit, but its okay if others choose to believe it.June 5, 2020

Attualmente ci sono troppi pareri discordanti per individuare la veridicità di quanto precedentemente detto. Dobbiamo però farvi notare che molte vecchie esclusive per PS4 sono già state confermate anche per PC grazie al lavoro degli sviluppatori di terze parti. Alcune di queste includono Detroit: Become Human e Death Stranding che arriverà su PC questa estate.

Bloodborne è in qualche modo già giocabile su PC

Per tutti i PC gamer che hanno aspettato cinque anni per provare Bloodborne, c'è già un modo per farlo. Il servizio di game streaming PlayStation Now è disponibile anche su PC , e vi permetterà di giocare a Bloodborne online, ovviamente la premessa fondamentale è che abbiate una connessione internet abbastanza stabile.

Non è una vera e propria versione per PC ma è meglio di niente.