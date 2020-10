PS5, su Amazon arriva il primo gioco disponibile in preordine

Scarlet Nexus, un titolo d'azione svelato durante l'evento 20/20 dedicato ai titoli per Xbox Series X , è il primo gioco per PS5 disponibile in prevendita. Il titolo è presente su Amazon.com (grazie a GameRant ) ad un prezzo di $59,99 (circa €53) associato a una data di rilascio provvisoria (31 dicembre 2021).

È interessante notare che, in questo momento, un altro dei pochi giochi confermati per le console di nuova generazione, Assassin's Creed Valhalla, è disponibile per il preordine solo su PS4 e Xbox One. Ci aspettiamo quindi che i videogiochi PS5 saranno messi in vendita con questa formula dal momento in cui Sony renderà disponibili i preordini per la console stessa. Probabilmente i giochi saranno già prenotabili subito dopo l' evento della probabile rivelazione di PS5 rinviato di recente.

Scarlet Nexus è un gioco di ruolo in stile anime molto interessante, ambientato in quello che l'editore descrive come un mondo 'BrainPunk'. Ecco il trailer visto durante l’evento live streaming di Xbox:

Ottieni per primo le migliori offerte Xbox Series X! Ti invieremo dettagli preliminari e le migliori offerte Xbox Series X non appena saranno disponibili Ricordami Mandami dettagli su altri prodotti rilevanti di Techradar e altri marchi Future Mandami dettagli su altri prodotti rilevanti dai vostri partner Niente spam, promettiamo. Puoi cancellare l'iscrizione in ogni momento e non condivideremo mai i tuoi dati senza il tuo permesso.

Il titolo approderà anche sulle piattaforme PS4 e Xbox One.

Questa notizia può dirci qualcosa sui titoli next-gen?

Probabilmente no. Scarlet Nexus è stato effettivamente annunciato per le console di nuova generazione, ma sia il prezzo che i dettagli di rilascio sembrano il classico 'placeholder', un generico segnaposto che andrà successivamente sostituito con il prodotto vero e proprio. Non siamo sicuri che l'arrivo di PS5 e Xbox Series X comporterà un aumento dei prezzi dei giochi, ma questo è il tipo di informazioni che sapremo darvi solo dopo l'annuncio delle console.

Tuttavia, questa notizia ci ricorda che la prossima generazione di console non è poi così lontana. Entrambe le console dovrebbero essere lanciate nel periodo delle vacanze 2020, ossia il periodo fra ottobre e dicembre.