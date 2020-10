PS5, la settimana prossima si terrà un evento dedicato ai giochi next-gen

Dopo tante indiscrezioni e voci di corridoio, Sony ha confermato un evento dedicato a PS5 per i primi giorni del mese prossimo. L'appuntamento è stato annunciato per giovedì 4 giugno ma non sarà l'occasione per presentare la console quanto i giochi della prossima generazione.

Come riporta il PlayStation Blog, l'evento dedicato ai giochi PS5 durerà oltre un'ora e si chiamerà "Future of Gaming". Inoltre, permetterà di dare uno sguardo ai titoli first-party per PS5, inclusi i giochi del lancio.

La presentazione è prevista per il 4 giugno alle 22 e verrà trasmessa via Twitch, YouTube e sul sito ufficiale PS5.

Le indiscrezioni erano giuste (o quasi)

Ci aspettavamo un evento a breve da parte di Sony ma avevamo solo una data indicativa, quella del 3 giugno.

In un recente meeting interno all'inizio del mese di maggio, il presidente e CEO di Sony Kenichiro Yoshida aveva dichiarato che sarebbe stata mostrata molto presto una line-up di giochi, aprendo il campo alle ipotesi sulla reale data.

Bloomberg aveva recentemente riportato la notizia di un evento PS5 previsto per il 3 di giugno, aggiungendo però che i piani sarebbero potuti cambiare date le circostanze.

Jeff Grubb di VentureBeat’s Jeff Grubb, dopo aver parlato con alcune fonti interne rimaste anonime, aveva illustrato i piani di Sony per una presentazione nelle prime due settimane di giugno, suggerendo la data (poi rivelatasi corretta) del 4 giugno.

Grubb ha anticipato che la presentazione includerà sia titoli first-party che terze parti da studi vicini a Sony. Dunque meglio non aspettarsi di vedere la console.