Black Panther: Wakanda Forever, quando esce su Disney Plus?

Attualmente, non ci sono certezze circa l’uscita di Black Panther: Wakanda Forever su Disney Plus , ma ci sono buone ragioni per sospettare che il film sarà disponibile a gennaio 2023.

Disney Plus è una delle migliori piattaforme di streaming in circolazione e già ospita altri film del Marvel Cinematic Universe (MCU). Di seguito, proveremo a prevedere l’uscita di Black Panther: Wakanda Forever prendendo ad esempio lo schema seguito per le altre opere.

Quando esce Black Panther su Disney Plus?

Aspettando l'uscita di Black Panther: Wakanda Forever su Disney Plus (Image credit: Marvel Studios)

Black Panther: Wakanda Forever non ha al momento una data di uscita ufficiale su Disney Plus. Il film è appena uscito al cinema, ma ci sono buone ragioni per pensare che arriverà sulla piattaforma Disney a gennaio 2023. Seguendo l’esempio dell’uscita degli altri film Marvel, possiamo delineare un periodo in cui è probabile che il nuovo Black Panther faccia il suo ingresso nel catalogo Disney Plus.

Innanzitutto, i film Marvel non diventano disponibili su Disney Plus subito dopo l’uscita al cinema. Ogni opera del MCU ha una finestra di 45 giorni in cui è disponibile solo nelle sale, vale a dire un periodo di sei settimane. Se Black Panther 2 arrivasse sul piccolo schermo allo scadere dell’esclusività per il cinema il giorno sarebbe lunedì 26 dicembre.

Namor arriverà su Disney Plus con il resto del cast di Wakanda Forever. (Image credit: Marvel Studios)

Tuttavia, il 26 dicembre è altamente improbabile: nessuno dei film usciti dopo Avengers: Endgame è arrivato così presto su Disney Plus. L’unica eccezione è stato Black Widow, arrivato nelle sale e sulla piattaforma a luglio 2021, a causa dei ritardi causati dalla pandemia.

La seconda considerazione va fatta in merito al piano di pubblicazione di Disney Plus che, solitamente, fa uscire nuovi film e serie TV di mercoledì. Anche in questo caso c’è un’eccezione, rappresentata dalla serie She Hulk: Attorney at Law, giunta sulla piattaforma giovedì 18 agosto per evitare la sovrapposizione con i nuovi episodi di Andor (l’ultima serie di Star Wars).

Dunque, se l’uscita di Black Panther: Wakanda Forever seguisse questo percorso avverrebbe mercoledì 28 dicembre, ma difficilmente avverrà. Il perché ce lo spiega Eternals: il 26esimo film MCU è uscito nelle sale il 5 novembre 2021, ma per lo streaming si è dovuto attendere il 12 gennaio a causa dell’uscita al cinema, a dicembre 2021, di Spider-Man: No Way Home. Marvel ha quindi evitato la sovrapposizione di Spider-Man nelle sale con Eternals in streaming.

Il 25 novembre, Marvel pubblicherà su Disney Plus lo speciale di Natale dei Guardiani della Galassia e, come in passato, difficilmente vorrà che i suoi due show competano tra di loro. Infine, si prevede che Black Panther: Wakanda Forever avrà un enorme successo al botteghino, ennesima ragione per non renderlo disponibile in streaming fino a gennaio 2023.

Quanto dura Black Panther: Wakanda Forever?

Hey, M'Baku, quanto dura Wakanda Forever? (Image credit: Marvel Studios)

Black Panther: Wakanda Forever ha una durata di 2 ore e 41 minuti, inclusa la scena al termine dei crediti finali. Il film guadagna quindi la seconda posizione come opera MCU più lunga, superata solo dalle 3 ore di Avengers: Endgame.