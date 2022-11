Ecco un monitor gaming nuovo, con Freesync e HDR a meno di 500 euro

Il Black Friday è ormai alle porte, ma su Amazon sono già disponibili delle offerte estremamente interessanti. Se stavate cercando un monitor gaming senza spendere molto, date un'occhiata qui sotto per rendervene conto: i prezzi sono al minimo per gli schermi BenQ Mobius da 27 e 34 pollici. Se non avete mai giocato su un ultrawide, vi garantiamo un'esperienza davvero unica!

Per ulteriori sconti, potete dare un'occhiata al nostro articolo con le migliori offerte del Black Friday. Abbiamo anche dei validi consigli su come sfruttare al meglio il Black Friday 2022.

(Si apre in una nuova scheda) Prezzo bomba BenQ MOBIUZ EX3410R, monitor gaming curvo a €499 (Si apre in una nuova scheda) A questo prezzo, un monitor gaming 34 pollici, Ultrawide, 2K, con refresh rate da 144 Hz, 1 ms di latenza, HDR 400, e FreeSync Premium Pro non dovrebbe proprio sfuggirvi!

(Si apre in una nuova scheda) Eccellente qualità... BenQ MOBIUZ EX2710R, monitor gaming curvo a €299 (Si apre in una nuova scheda) Un monitor dall'eccellente rapporto qualità prezzo che offre 2K, 165Hz, 1ms, HDR 400, Freesynch Premium Pro.

Un'offerta da non perdere, al prezzo migliore possibile.

Se non sapete perchè dovreste comprare un monitor gaming, vi diamo qualche indicazione utile sulle ragioni per sceglierne uno:

- Usando un monitor gaming i tempi di risposta tra quello che accade nel gioco e quello che vede il vostro occhio sono ridotti al minimo possibile. I lag esistono, ma con questi monitor saranno talmente ridotti da non accorgervene. Eventualmente valutate anche di acquistare uno dei migliori mouse gaming o una delle migliori tastiere gaming. Non sono obbligatori, ma possono fare una grande differenza in termini di competitività.

- I monitor gaming offrono colori, dettaglio e contrasto ai massimi livelli grazie a pannelli specifici dotati di HDR 400, come in questo caso. Le immagini piatte non aiutano a distinguere i nemici del gioco e sforzano la vista, con un monitor gaming questo problema si pone in maniera decisamente minore.

- Frequenze di refresh a 144Hz o superiori, migliorano drasticamente la giocabilità. A maggior ragione se accoppiate il vostro nuovo monitor ad una delle migliori schede video per ottenere degli ottimi valori in termini di FPS.