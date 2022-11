Black Friday: LG C1, TV OLED top di gamma a un prezzo stracciato

Il Black Friday Amazon non è l'unico a essere iniziato in anticipo, infatti anche presso altri rivenditori è possibile trovare le migliori offerte Black Friday in anticipo rispetto alla data ufficiale.

Oggi vi proponiamo l'offerta di Unieuro su LG OLED C1 nella versione 55", un TV OLED straordinario e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Con questo sconto, lasciarselo scappare è inammissibile!

Non dimenticate di dare un'occhiata alle altre offerte del Black Friday TV e soundbar.

(Si apre in una nuova scheda) LG OLED C1 55" a €1.299 €740 (Si apre in una nuova scheda) LG C1 OLED è un modello del 2021, ma ancora uno dei migliori televisori OLED in circolazione, e offre immagini vivaci e ad alto contrasto. E non dimentichiamo il supporto HDR universale! Se cercate un TV OLED di medie dimensioni, lo avete trovato!

LG C1 OLED era uno dei migliori televisori del 2021: non ha il nuovo pannello OLED evo degli ultimi modelli, ma produce comunque immagini vivaci e ad alto contrasto. E non dimentichiamo il supporto HDR universale (HDR10+ a parte).