Bang & Olufsen Beoplay HX, cuffie ANC top di gamma per intenditori

Bang & Olufsen ha annunciato le sue nuove cuffie con riduzione del rumore, vale a dire le nuove Beoplay HX. Vantano un'autonomia di 35 ore, superiore anche alle eccellenti Apple Air Pods Max, rispetto alle quali costano 130 euro in meno (non ci sono ancora prezzi ufficiali per l'Italia).

Ritroviamo il solito design lussuoso a cui la società danese ci ha abituati: le Beoplay HX sono rifinite in pelle e metallo (alluminio spazzolato e lucido), per un aspetto finito davvero di grande impatto.

Le Beoplay HX sono disponibili in tre colori ma al momento solo la versione nera è effettivamente acquistabile, mentre per quella sabbia e quella color legno bisognerà aspettare. Peccato, perché quest'ultima sembra davvero molto bella.

I cuscinetti sono rifiniti in vera pelle d'agnello, mentre all'interno c'è un'imbottitura in memory foam. L'archetto punta invece su un misto di pelle e tessuto. Se siete amanti degli animali, dunque, queste non sono le cuffie per voi.

Beoplay HX, prezzo di lusso

Dentro alle Beoplay HX troviamo driver al neodimio da 40mm e porte passa basso per migliorare le basse frequenze. Somigliano senz'altro alle precedenti Beoplay H9, e ci si può aspettare uno spettro sonoro molto ampio - ma speriamo che la società abbia messo un po' sotto controllo i bassi.

Ci sono quattro microfoni con beamforming, che dovrebbero garantire chiamate chiare in ogni situazione, grazie anche alla riduzione del rumore sia in entrata sia in uscita.

L'autonomia dichiarata, 35 ore, è veramente altissima - basti pensare che le Apple AirPods arrivano a 15 ore ed è già un ottimo risultato.

Materiali pregiati, qualità audio, ANC e un marchio famoso: le nuove Beoplay HX probabilmente meritano di entrare nella lista delle migliori cuffie, ma per averle dovrete spendere €499. Quindi non sono certo a buon mercato. Se non altro, oltre al Bluetooth 5.1 hanno anche il cavo da 3,5 mm.

Ovviamente le migliori cuffie ANC che consigliamo, almeno per ora, restano le Sony WH-1000XM4, che si trovano senza fatica a €300 o poco più. Tanto le nuova proposta B&o quanto quella di Apple, quindi, devono affrontare una concorrenza davvero difficile da battere.