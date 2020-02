BAFTA 2020: l'elenco completo dei vincitori, da 1917 a Joker

I vincitori dei BAFTA 2020 sono stati annunciati e 1917, il film sulla Prima Guerra Mondiale di Sam Mendes ha fatto incetta di premi, tra cui miglior film, miglior film britannico e miglior regista. Questo lo colloca in una posizione di vantaggio per un'eventuale vincita come miglior film agli Oscar che si terranno domenica prossima.

In totale 1917 vince sette BAFTA, mentre Joker ne vince tre, un risultato importante per il film basato su un personaggio di un fumetto. Joaquin Phoenix ha vinto inoltre il premio come miglior attore, come ai Golden Globes. Questo fa ben sperare per le sue possibilità di una vincita anche alla notte degli Oscar.

Parasite, che non è ancora stato rilasciato nel Regno Unito (dove si è svolta la premiazione), ne ha vinti due: per la sceneggiatura originale e come miglior film in lingua straniera. In Italia il film era uscito nelle sale cinematografiche il 7 novembre 2019.

Nessun premio invece per The Irishman, contenuto originale Netflix, ma Laura Dern si è comunque aggiudicata il premio come migliore attrice non protagonista per il ruolo del duro avvocato divorzista in Marriage Story, un altro film prodotto da Netflix.

Roger Deakins, il leggendario direttore della fotografia che ha già vinto quattro BAFTA, ha ottenuto il premio per la migliore fotografia grazie al suo straordinario lavoro in 1917. Il film viene presentato come due singole riprese continue, che danno al paesaggio devastato dalla guerra un imbattibile senso dello spazio. Il grande impegno e la difficoltà per quanto riguarda riprese di questo tipo hanno quindi ripagato, facendogli guadagnare un premio davvero meritato.

Gli Oscar si svolgeranno il 9 febbraio. Ecco come guardarli in diretta dall'Italia.

Vincitori BAFTA 2020: l'elenco completo

Miglior Film

1917 - Vincitore

The Irishman

Joker

C'era una Volta a... Hollywood

Parasite

Miglior Film britannico

1917 - Vincitore

Bait - L'Esca

Alla mia Piccola Sama

Rocketman

Sorry We Missed You

I Due Papi

Debutto eccezionale di uno scrittore, regista o produttore britannico

Bait - L'Esca, Mark Jenkin (Writer/director), Kate Byers, Linn Waite (Producers) - Vincitori

Alla mia Piccola Sama, Waad Al-kateab (Director/producer), Edward Watts (Director)

Maiden, Alex Holmes (Director)

Only You, Harry Wootliff (Writer/director)

Retablo, Álvaro Delgado-Aparicio (Writer/director)

Miglior Film non in lingua inglese

Parasite - Vincitore

The Farewell

Alla mia Piccola Sama

Pain and Glory

Portrait of a Lady on Fire

Miglior Documentario

American Factory

Apollo 11

Diego Maradona

Alla mia Piccola Sama - Vincitore

The Great Hack

Miglior Film animato

Frozen 2

Klaus - Vincitore

A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon

Toy Story 4

Miglior regista

Sam Mendes – 1917 - Vincitore

Martin Scorsese – The Irishman

Todd Phillips – Joker

Quentin Tarantino – C'era una Volta a... Hollywood

Bong Joon-ho – Parasite

Migliore sceneggiatura originale

Booksmart (Susanna Fogel, Emily Halpern, Sarah Haskins, Katie Silberman)

Knives Out (Rian Johnson)

Storia di un Matrimonio (Noah Baumbach)

C'era una Volta a... Hollywood (Quentin Tarantino)

Parasite (Han Jin Won, Bong Joon-ho) - Vincitore

Miglior sceneggiatura non originale

The Irishman (Steven Zaillian)

Jojo Rabbit (Taika Waititi) - VIncitore

Joker (Todd Phillips, Scott Silver)

Piccole Donne (Greta Gerwig)

I Due Papi (Anthony McCarten)

Migliore attrice protagonista

Jessie Buckley – Wild Rose

Scarlett Johansson – Storia di un Matrimonio

Saoirse Ronan – Piccole Donne

Charlize Theron – Bombshell

Renée Zellweger – Judy - Vincitrice

Miglior attore protagonista

Leonardo DiCaprio – C'era una Volta a... Hollywood

Adam Driver – Storia di un Matrimonio

Taron Egerton – Rocketman

Joaquin Phoenix – Joker - Vincitore

Jonathan Pryce – I Due Papi

Miglior attrice non protagonista

Laura Dern – Storia di un Matrimonio - Vincitrice

Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

Florence Pugh – Piccole Donne

Margot Robbie – Bombshell

Margot Robbie – C'era una Volta a... Hollywood

Miglior attore non protagonista

Tom Hanks – A Beautiful Day In The Neighborhood

Anthony Hopkins – I Due Papi

Al Pacino – The Irishman

Joe Pesci – The Irishman

Brad Pitt – C'era una Volta a... Hollywood - Vincitore

Miglior colonna sonora originale

1917 – Thomas Newman

Jojo Rabbit – Michael Giacchino

Joker – Hildur Guđnadóttir - Vincitore

Piccole Donne – Alexandre Desplat

Star Wars: The Rise Of Skywalker – John Williams

Miglior Casting

Joker – Shayna Markowitz - Vincitore

Storia di un Matrimonio – Douglas Aibel, Francine Maisler

C'era una Volta a... Hollywood – Victoria Thomas

The Personal History Of David Copperfield – Sarah Crowe

I Due Papi – Nina Gold

Miglior Fotografia

1917 – Roger Deakins - Vincitore

The Irishman – Rodrigo Prieto

Joker – Lawrence Sher

Le Mans ’66 – Phedon Papamichael

The Lighthouse – Jarin Blaschke

Miglior Montaggio

The Irishman – Thelma Schoonmaker

Jojo Rabbit – Tom Eagles

Joker – Jeff Groth

Le Mans ’66 – Andrew Buckland, Michael Mccusker - Vincitore

C'era una Volta a... Hollywood – Fred Raskin

Miglior Scenografia

1917 – Dennis Gassner, Lee Sandales - Vincitore

The Irishman – Bob Shaw, Regina Graves

Jojo Rabbit – Ra Vincent, Nora Sopková

Joker – Mark Friedberg, Kris Moran

C'era una Volta a... Hollywood – Barbara Ling, Nancy Haigh

Migliori Costumi

The Irishman – Christopher Peterson, Sandy Powell

Jojo Rabbit – Mayes C. Rubeo

Judy – Jany Temime

Piccole Donne – Jacqueline Durran - Vincitore

C'era una Volta a... Hollywood – Arianne Phillips

Miglior Trucco e acconciature

1917 – Naomi Donne

Bombshell – Vivian Baker, Kazu Hiro, Anne Morgan - Vincitore

Joker – Kay Georgiou, Nicki Ledermann

Judy – Jeremy Woodhead

Rocketman – Lizzie Yianni Georgiou

Miglior Sonoro

1917 – Scott Millan, Oliver Tarney, Rachael Tate, Mark Taylor, Stuart Wilson - Vincitore

Joker – Tod Maitland, Alan Robert Murray, Tom Ozanich, Dean Zupancic

Le Mans ’66 – David Giammarco, Paul Massey, Steven A. Morrow, Donald Sylvester

Rocketman – Matthew Collinge, John Hayes, Mike Prestwood Smith, Danny Sheehan

Star Wars: The Rise Of Skywalker – David Acord, Andy Nelson, Christopher Scarabosio, Stuart Wilson, Matthew Wood

Miglior Effetti speciali

1917 – Greg Butler, Guillaume Rocheron, Dominic Tuohy - Vincitore

Avengers: Endgame – Dan Deleeuw, Dan Sudick

The Irishman – Leandro Estebecorena, Stephane Grabli, Pablo Helman

Il Re Leone – Andrew R. Jones, Robert Legato, Elliot Newman, Adam Valdez

Star Wars: The Rise Of Skywalker – Roger Guyett, Paul Kavanagh, Neal Scanlan, Dominic Tuohy

Miglior Cortometraggio animato

Grandad Was A Romantic - Vincitore

The Magic Boat

In Her Boots

Miglior Cortometraggio

Azaar

Goldfish

Kamali

Learning To Skateboard In A Warzone (If You’re A Girl) - Vincitore

The Trap

Miglior Stella emergente (votazione pubblica)

Awkwafina

Jack Lowden

Kaitlyn Dever

Kelvin Harrison Jr.

Michael Ward - Vincitore

BAFTA Fellowship

Kathleen Kennedy