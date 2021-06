Avete preso un Amazon Kindle al Prime Day? Ecco come leggere e-book gratis

Se avete approfittato dei saldi del Prime Day 2021 per acquistare un nuovo lettore Amazon Kindle, oggi vogliamo spiegarvi come leggere e-book gratis!

Prima di procedere, vogliamo mettere subito in chiaro che non vedrete molti testi moderni o contemporanei, d'altronde gli autori ancora attivi hanno bisogno come tutti noi di arrivare a fine mese, dunque i libri gratis di cui vogliamo parlarvi sono principalmente i classici della letteratura, o titoli abbastanza di nicchia, anche se non mancano i casi in cui i testi vengono rilasciati sul web in forma gratuita da chi li ha scritti.

E dato che siamo certi che molti di voi hanno deciso di acquistare un nuovo lettore e-book, per sostituire un modello più vecchio o per passare alla lettura in digitale, vogliamo condividere con voi qualche suggerimento su come leggere e-book gratis sul vostro nuovo Kindle.

I grandi classici della letteratura

Se avete approfittato dei saldi del Prime Day, significa che siete utenti Prime. E già così vi siete aggiudicati dieci libri gratuitamente.

Ci riferiamo, naturalmente a Prime Reading, uno dei vantaggi offerti dal vostro abbonamento ad Amazon Prime, attraverso il quale potete scaricare dieci libri classici alla volta sul vostro Kindle, a costo zero.

I classici disponibili sono tantissimi, insieme a una selezione di testi originali Amazon e altri volumi. Potete trovare maggiori informazioni qui.

Esistono altri servizi in abbonamento su Amazon Kindle, come Kindle Unlimited e Audible, ma dal momento che si pagano a parte, non ne parleremo in questa sede.

Per un pugno di libri

A parte Prime Reading, esistono diverse risorse per scaricare e-book gratis e in modo legale sul vostro Kindle.

Uno di questi, se volete rispolverare il vostro inglese (o magari imparare da zero) è Project Gutenberg. Si tratta di un popolare sito web che cataloga i testi storici in vari formati, Kindle incluso.

La buona notizia è che Project Gutenberg include anche una selezione di testi in lingua italiana!

In ogni caso, se volete restare nella libreria Kindle di Amazon, ecco tutti i libri che potrete scaricare gratuitamente. Molti di questi sono solo degli estratti, ovvero alcune pagine da leggere senza comprare il libro, per capire se il testo incontra i vostri gusti, mentre altri saranno gratis solo con Kindle Unlimited. Vale la pena sfogliare il catalogo, in ogni caso, anche solo per farvi un'idea della selezione disponibile.

Forse non tutti lo sanno, ma potete anche trasferire da soli i vostri file al lettore Kindle. E non solo PDF, infatti potrete inviare anche file .txt e documenti Word.

Di conseguenza, potrete inviare qualsiasi documento trovato sul Web al vostro Kindle, allo scopo di leggerlo offline. Molti scrittori online di una certa popolarità scelgono di rilasciare le proprie opere gratis sulla rete, contando sui contributi o sulle donazioni dei fan anziché sulle copie vendute.

E sebbene non potrete di certo leggere gratis le opere più recenti o gli ultimi best seller, avrete comunque accesso a ore e ore di lettura a costo zero.

