Avengers: Endgame, una teoria ipotizza il ritorno di Thanos

Avengers: Endgame ha finalmente visto la fine di Thanos, il semidio viola proveniente dallo spazio che con il suo guanto dell’infinito ha cancellato mezzo universo.

Possibili spoiler: Thanos è stato ucciso due volte: la prima con l'ascia di Thor all'inizio di Endgame, e la seconda da Tony Stark utilizzando il guanto dell’infinito

Ma se potesse tornare in vita? Una teoria dei fan di Avengers: Endgame suggerisce che Thanos non sia realmente morto, ma che abbia “soltanto” cessato di esistere.

The Independent porta avanti questa teoria riferendosi ad una scena di Avengers: Endgame cancellata su Disney Plus : nella suddetta scena avviene un dialogo tra Bruce Banner (Mark Ruffalo) e L’Antico (Tilda Swinton).

Ecco riportato il dialogo che sta suscitando tanto scalpore: "Se qualcuno muore, muore per sempre. La morte è irreversibile, ma Thanos non lo è. Coloro che avete perso non sono morti, sono stati cancellati dall’esistenza, ciò significa che possono essere richiamati. Ma avrebbe un prezzo ".

La teoria quindi, indica che come i Vendicatori caduti alla fine di Infinity War e metà della popolazione dell'universo, Thanos potrebbe ancora tornare in vita.

Non avrebbe alcun senso

Ad essere onesti, guardando la scena, potete capire perché è stata tagliata. Il dialogo sembra elementare e compromette in qualche modo il risultato finale, uno scambio di opinioni serio e interessante tra due personaggi che non si erano mai incontrati, interpretati da due attori eccezionali. Nella scena quel dialogo è fuori contesto.

I registi Joe e Anthony Russo hanno dichiarato che la vera ragione per cui questa teoria non può funzionare è che la scena riguarda un finale "alternativo" a quello che conosciamo. La sequenza è stata ripresa come introduzione per altri dialoghi tra L’antico e Hulk ed eliminata in un secondo momento perché avrebbe contribuito a complicare la trama.

È anche possibile che la scena sia stata modificata per evitare che questa teoria venga portata avanti.

Quest'ultima infatti non fa ufficialmente parte del film, quindi è come se il dialogo non fosse mai avvenuto.

Thanos non c'è più, ma sappiamo bene che un personaggio di ritorno dall’aldilà non sarebbe una novità nel mondo dei fumetti.