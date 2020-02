Auricolari true wireless a energia solare? Ci pensa Pearl Audio

Gli auricolari true wireless (per capirci, in stile Apple AirPods ) potranno anche essere un prodotto di recente diffusione, tuttavia stanno migliorando a vista d’occhio ogni giorno sia per quanto riguarda il design che per quanto riguarda le caratteristiche quali la cancellazione del rumore e un suono di alta qualità.

Per quanto siano popolari, scommettiamo che non siete ancora in grado di ricaricare i vostri AirPods con la sola luce solare, vero?

Qui entrano in campo i nuovi auricolari Pearl Audio. Dopo aver raggiunto e superato gli obiettivi di crowdfunding, questi innovativi auricolari senza fili potrebbero arrivare sul mercato già entro aprile 2020. Potrebbero rappresentare un’interessante alternativa ai famosi AirPods o ai leader del settore, i Sony WF-1000XM3 .

È la prima volta che sentiamo parlare di auricolari true wireless a energia solare. Al momento JBL sta raccogliendo dei fondi per la produzione delle proprie cuffie in grado di ricaricarsi al sole, le JBL Reflect Eternal . Queste ultime hanno, però, un design di tipo over-ear .

Secondo la pagina del crowdfunding , i nuovi auricolari Pearl possono essere ricaricati anche tramite una porta USB Tipo-C o completamente senza fili grazie al supporto allo standard Qi. L’azienda suggerisce una durata della batteria di 6 ore per le cuffie più altre 24 ore garantite dal case di ricarica.

Il design, invece, non poteva essere più diverso dai concorrenti Apple: gli auricolari Pearl sono realizzati in metallo battuto e saranno disponibili in tre diversi colori: nero, argento e oro.

Sempre nella pagina di crowdfunding, l’azienda sostiene che questi auricolari dispongano di una tecnologia simile a “Dov’è” di Apple e chiamata “AI active loss prevention”. Due modi complicati per dire che grazie a un’app sarà più facile localizzare gli auricolari nel caso ci cadano e non riuscissimo a ritrovarli.

Pearl promette una risposta in frequenza compresa tra 5Hz e 40KHz, posizionando questi auricolari alla pari con cuffie ad alta fedeltà di tipo over-ear . L’uso di driver al berillio, come quelli già visti a bordo della Master & Dynamic MW07 , dovrebbe garantire un suono ricco e dai bassi potenti.

Sembra tutto meraviglioso ma rallentiamo per un attimo. Prezzi e disponibilità devono ancora essere confermati e, nonostante gli auricolari siano disponibili per i primi sostenitori a un prezzo di €106 al paio (€191 per due paia) con un’offerta limitata, non significa che i prezzi indicati su Indiegogo siano quelli finali.